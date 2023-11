Ile Maurice: Pravind Jugnauth qualifie Boris Johnson de «personnage infect»

Le 3 novembre, une date gravée dans l'histoire, devient chaque année le témoignage de la résilience et de la force des Chagossiens. C'est un jour dédié à la commémoration de leur déportation, un jour où les coeurs sont empreints de solennité et de mémoire. L'événement de cette année a pris la forme d'une cérémonie de dépôt de couronnes et de prières spéciales au Chagos Monument, au Quay C, au port. Dans une expression collective de détermination et de foi, les Chagossiens, munis de fleurs, ont rendu hommage aux tragédies du passé, tout en continuant à espérer un avenir empreint de justice et de réparation.

Parmi les personnalités présentes, on comptait le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, le Deputy Prime Minister, Steven Obeegadoo, l'ancien président de la République Cassam Uteem, et d'autres ministres et députés. Olivier Bancoult, le leader du Groupe réfugiés Chagos, a prononcé des paroles empreintes d'espoir et de détermination.

Il a exprimé le voeu profond que l'année prochaine, les Chagossiens puissent enfin se rendre sur les tombes de leurs ancêtres, dans l'archipel qu'ils considèrent comme leur foyer légitime. «Cela fait un an que le gouvernement britannique a décidé d'ouvrir les négociations. Rendre hommage à nos aïeux sur leur terre natale est un rêve longtemps différé, un acte de réparation symbolique qui contribuerait à apaiser les blessures profondes infligées par l'exil forcé», a-t-il dit.

Déterminés pas vaincus

Le Premier ministre a, pour sa part, réitéré son engagement à mener ce combat. Il a encouragé les Chagossiens à continuer le combat pour la justice, à ne jamais abandonner l'espoir et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Il a salué le travail du Groupe réfugiés Chagos pour leur détermination à lutter pour leurs droits légitimes et à rétablir l'histoire de leur communauté.

La cérémonie s'est conclue par une atmosphère empreinte de recueillement et de détermination, chaque personne lançant une fleur dans les eaux, là où les Chagossiens avaient été déportés. Les prières spéciales, offertes avec ferveur, ont été un écho des espoirs et des rêves de toute une communauté. Les visages étaient empreints de détermination, d'une résolution silencieuse à poursuivre le combat pour la justice et à préserver l'héritage de leurs ancêtres.