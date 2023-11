Ile Maurice: Nouveau programme, nouvelles inquiétudes

La ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, la mise en place d'un nouveau cursus pour les élèves à partir de Grade 10. Une fois le National Certificate of Education (NCE) complété, les élèves du secondaire pourront désormais opter pour le Technology Education Pathway, qui pourrait remplacer les examens traditionnels du School Certificate et du Higher School Certificate. Aussi ambitieux que puisse sembler ce projet, cette nouvelle voie sera-t-elle véritablement une solution ou simplement un ajout à un système déjà complexe et défaillant ?

Huit matières seront proposées dans le Technology Education Pathway, à savoir cinq sujets principaux et trois autres clusters : Engineering/Technology, Health and Hospitality, et Computer Science and Innovation. Les certificats seront délivrés par l'université de Maurice. À partir de janvier, ce programme sera disponible dans dix collèges, notamment des collèges d'État, des établissements privés et des académies. La nouvelle pédagogie adoptée dans le cadre du Technology Education Pathway, a souligné la ministre de l'Éducation, a été conçue pour favoriser l'apprentissage pratique et le développement de compétences concrètes.

Les élèves auront l'opportunité de s'engager dans des projets concrets, de résoudre des problèmes réels et d'acquérir des compétences pratiques directement applicables sur le marché du travail. Cette approche, a-t-elle dit, offre un environnement d'apprentissage plus interactif, stimulant la créativité et l'innovation chez les élèves. La formation des enseignants a déjà débuté et se poursuivra l'année prochaine. Le British Council ainsi que le Mauritius Institute of Education ont été impliqués dans la conception de ce programme.

Pour Leela Devi Dookun-Luchoomun, le Technology Education Pathway préparera de manière proactive les élèves aux opportunités professionnelles de demain. Le NCE, obtenu après le cursus actuel, serait le point de départ de cette révolution éducative. Cette initiative semble prometteuse car elle met l'accent sur l'apprentissage des compétences technologiques et des connaissances pratiques, de plus en plus essentielles dans le monde moderne. Toutefois, le système éducatif existant souffre déjà de son manque d'efficacité et ne donne pas les outils aux défis auxquels sont confrontés les élèves.

Cette nouvelle voie sera-t-elle véritablement une solution? L'avenir dira si le Technology Education Pathway sera la clé pour libérer le potentiel des élèves mauriciens ou s'il ne sera qu'une autre tentative de réforme qui ne parviendra pas à résoudre les problèmes profondément enracinés du système éducatif du pays. Le succès de ce nouveau cursus dépendra largement de sa mise en oeuvre, de la qualité de l'enseignement dispensé, de la formation des enseignants, de l'accès aux ressources adéquates et de l'évaluation de son impact réel sur les élèves.