Afrique de l'Ouest: Les relations France-Nigeria au beau fixe - Catherine Colonna, cheffe de la diplomatie, en visite à Abuja

Catherine Colonna a fait une halte d'une seule journée au Nigeria, mais pendant laquelle la ministre française des Affaires étrangères a peut-être posé les jalons d'une nouvelle approche de la France en Afrique.Plus d'affaires et moins de présence militaire. Si Catherine Colonna a discuté sécurité et terrorisme avec le président Bola Ahmed Tinubu, elle a surtout parlé économie durant sa visite à Abuja et annoncé la prochaine restitution de biens mal acquis au Nigeria.

Catherine Colonna était ce vendredi en visite au Nigeria, qui assure actuellement la présidence de la Cédéao. Il était aussi question de coopération bilatérale et de sécurité régionale à l'heure où l'insécurité au Sahel s'aggrave. Mais l'annonce majeure de cette visite de 24 heures pourrait bien être le dégel et la prochaine restitution au Nigeria de biens mal acquis. Catherine Colonna a officiellement informé le chef d'État Bola Tinubu de la décision de la France.

« La France va pouvoir retourner au Nigeria la partie de ce qu'on appelle les "biens mal acquis", dont la population nigériane avait été spoliée par l'ancien président, le général Abacha et sa famille. Une partie des fonds spoliés (qui) était en France, avait fait l'objet d'un gel depuis 2021 et nous avons pu finaliser les procédures judiciaires, donc tout est désormais achevé.

Et nous pouvons rendre au Nigeria les 150 millions de dollars, à peu près, qui étaient gelés en France. Nous allons le faire par des échanges avec le gouvernement nigérian, par des dons, de façon à regarder quels sont les projets, ceux qui correspondent aux priorités du gouvernement nigérian. Je dis et je redis qu'il s'agira de dons évidemment, puisque cet argent avait été spolié au peuple nigérian. Et donc, il est naturel que nous le lui rendions. »

Le boom des échanges économiques

Les échanges économiques entre la France et le Nigeria ont doublé depuis dix ans. Et pour Catherine Colonna, la marge de progression est sans limites. « Notre objectif pour les prochaines années est de démultiplier encore nos investissements au Nigeria, mais aussi, si vous le voulez bien, les investissements des entreprises nigérianes en France ».

La ministre a signé également un important partenariat pour soutenir les industries numériques et créatives nigérianes : cent seize millions d'euros d'investissements dans les industries créatives et numériques et plus de visas pour que les Nigérians viennent étudier en France : « Nous aidons dans le domaine de l'animation, du jeu vidéo, de la mode, de la musique, du design à franchir un cap et à accéder encore mieux aux marchés internationaux. »

Si Catherine Colonna a confirmé avoir eu une discussion profonde avec le président Bola Ahmed Tinubu notamment sur l'insécurité et le terrorisme en Afrique de l'Ouest, en réponse à une question, la cheffe de la diplomatie française a résumé ce qui pourrait être la nouvelle doctrine de Paris : « L'Afrique est vaste et diverse. Et le Sahel ne représente pas toute l'Afrique. Et il y a beaucoup de situations différentes et plus positives au-delà du Sahel qui malheureusement vit trop de crises ».