Madagascar: Une tentative de briser le mouvement du collectif des candidat

Le gouvernement est décidé à ne pas laisser le collectif des candidats et leurs sympathisants investir la Place du 13 mai. Il a donc multiplié les avertissements et a pris toute une série de mesures pour bloquer les accès. La détermination de ceux qui ont fait de la couleur blanche leur symbole a été réaffirmée, hier, lors de leur rassemblement à Mahitsy. C'est fort de leurs convictions qu'ils vont entamer leur marche vers l'hôtel de ville et avancer sans utiliser la violence pour forcer les barrages dressés par les forces de l'ordre.

L'image du pot de terre contre le pot de fer vient tout de suite à l'esprit et on ressent un certain malaise devant cette volonté tenace de venir sur ce lieu mythique pour montrer que le mouvement ne se laissera pas briser malgré toutes les tentatives qui seront faites.

Une tentative de briser le mouvement du collectif des candidat

Les déclarations de la ministre de la Justice ont traduit de manière évidente la volonté du gouvernement de ne pas se laisser défier par le collectif des candidats. Elle a réitéré l'interdiction de manifestation sur la Place du 13 mai car elle n'avait pas obtenu l'autorisation du représentant de l'État. Elle a donc souligné son caractère illégal. Le conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo a, quant à lui, demandé à l'exécutif municipal d'interdire toutes les manifestations portant atteinte à la sécurité de l'hôtel de ville.

%

La séance au cours de laquelle la délibération a été adoptée a été particulièrement houleuse, les membres de l'opposition quittant la salle de réunion au moment du vote. Le commandant de l'EMMOFAR des forces de sécurité a déraillé les mesures qui seront appliquées pour maintenir l'ordre. Le préfet subodore déjà des incidents qui auront lieu entre manifestants et affirme que les éléments des forces de l'ordre seront là « pour empêcher les Malgaches de s'entretuer ».

Cette allusion a été certainement faite à cause de la tenue d'un carnaval organisé par les partisans du candidat n°3. Le collectif des candidats et leurs sympathisants sont maintenant prévenus et ils vont devoir s'armer de courage pour affronter les épreuves qui les attendent aujourd'hui.