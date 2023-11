Tunisie: Ligue 2 / 5e journée - Jendouba-ESRadès - L'affiche

Les deux dauphins du leader hammam-lifois ont un bon coup à jouer.

On aborde la cinquième journée du championnat de la Ligue 2 aujourd'hui et demain avec pour cet après-midi quatre matchs pour le compte de la poule A et une explication comptant pour le groupe B. Dans le groupe A donc, l'affiche a lieu à Jendouba où JS reçoit la surprenante équipe de Radès. A un point du leader hammam-lifois, Jendouba Sport et l'ES Radès tenteront de rester dans le sillage des Verts qui croiseront à leur tour l'AS Ariana le lendemain. Bien entendu, en cas de destin favorable, les deux dauphins peuvent même dépasser le CSHL au classement et ne plus se limiter à le talonner.

Toujours pour le compte du groupe A, en bas du classement, le duel entre le SCBA et l'ASOE prend déjà des allures de match couperet, sachant qu'en cas de défaite de l'un ou de l'autre, la course au maintien sera de plus en plus semée d'embûches. C'est aussi le cas pour l'ESHS et Tabarka, mal loties et en besoin pressant de points pour éviter les sueurs froides de fin de phase 1 du championnat. Enfin, Kalaâ Sport, lanterne rouge du groupe, accueille une JSO qui se porte bien et qui se trouve à quelques encablures du podium. Dans le groupe B maintenant, un seul match est au menu de cet après-midi, en attendant la mise à jour de cette ronde, avec pour demain deux rencontres dans le cadre du groupe A et cinq matchs inscrits dans l'agenda de la poule B.

Cet après-midi donc, à Chebba, le Croissant Chebbien reçoit l'ES Zarzis avec pour enjeu le podium. Leader du groupe, l'ES Zarzis veut faire coup double: creuser l'écart et écarter momentanément un sérieux concurrent. Ce qui pourrait permettre aux Zarzissiens de prendre le large en cas de carton plein.

Le programme

Groupe A

14h30 : SC Ben Arous-AS Oued Ellil

14h30 : Jendouba Sport-ES Radès

14h30 : ES Hammam-Sousse-CS Tabarka

14h30 : Kalaâ Sport-JS Omrane

Groupe B