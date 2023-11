Sénégal: Moundiaye Cissé, directeur exécutif de L'ONG 3D - «On ne peut pas ne pas faire le link entre cette décision et l'injonction faite cette équipe sortante de la Cena à la Dge concernant les fiches de parrainage de Sonko»

«Nous sommes pour le renouvellement régulier des membres de la Cena comme le prévoit la Loi mais je dois préciser que la période de ce renouvellement est très mal choisie. Ce moment choisi par le chef de l'Etat pour opérer ce renouvellement laisse penser à des suspicions légitimes que cette décision est conditionnée par la posture des membres sortants de la Cena par rapport à l'attitude de la Dge.

C'est vraiment dommage puisque cela laisse penser que c'est une façon de dire aux nouveaux membres de la Cena : comportez-vous comme je veux sinon, je ferais la même chose. Ensuite, la loi prévoit un renouvellement des membres de la Cena au 2/3. Partant de tout cela, la lecture qu'on pourrait faire de cette décision consistant à renouveler tous les membres de la Cena, c'est comme une expression de sanction à leur endroit».

«Il faut également souligner que cette décision de renouvellement en même temps de tous les membres de la Cena pourrait impacter négativement sur l'organisation de la prochaine élection présidentielle. On est à 3 mois environ de la date de la prochaine élection présidentielle du 25 février et ces nouveaux membres du bureau de la Cena n'auront pas suffisamment de temps pour s'imprégner et prendre leur marque.

Cette décision du chef de l'Etat constitue un véritable problème. Pourquoi, il a attendu jusqu'à ce moment précis pour prendre une telle décision alors qu'il pouvait le faire depuis 4 ans. Le fait qu'il ait attendu maintenant pour le faire provoque naturellement des questions légitimes et on ne peut pas ne pas faire le link entre cette décision et l'injonction faite cette équipe sortante de la Cena à la Dge concernant les fiches de parrainage du candidat déclaré Ousmane Sonko».

«Aujourd'hui, cette situation nous conforte dans notre position. Nous avons toujours milité pour une réforme totale de nos organes de gestion des élections. Le premier chantier à mettre en œuvre après cette élection, c'est vraiment d'aller vers des organes de gestion des élections plus autonomes comme c'est le cas dans certains pays de la sous-région notamment le Benin où la Cena est totalement autonome au point que c'est elle qui organise les élections et recrute même les membres de la Direction générale des élections dont le Directeur à partir d'un appel à candidature».