Afrique: Un déplacement à Madagascar en préparation

Quel visage arborera la sélection mauricienne de football dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026 ? Le Club M affronte le Cameroun le 17 novembre au stade de Japoma à Douala, capitale économique du Cameroun. Il ne faut pas passer par quatre chemins pour dire que l'équipe de Maurice s'attend à être secouée dans tous les compartiments face aux Lions indomptables. Et pour donner un poids à cet argument, le Club M n'a pas vraiment eu de préparation exemplaire même s'il se chuchote que les protégés du sélectionneur Fidy Rasoanaivo se rendront sous peu à Madagascar pour tenter de se préparer adéquatement.

Plus que quelques jours avant un voyage qui s'annonce difficile au Cameroun. Les quadricolores ouvriront leur campagne de qualification dans le groupe D contre une équipe qui cherche à retrouver sa gloire d'antan. On sait bien que Maurice ne part pas avec la faveur des pronostics dans ce match. Pourtant, il faudra au moins afficher un jeu cohérent et non pas passer pour des victimes expiatoires. Comment justement éviter ce fiasco alors que rien n'a été mis en place pour aider à la préparation des 31 présélectionnés ?

La sélection est tranquillement restée à la maison au cours de la dernière trêve internationale. De plus, cela fait maintenant sept mois qu'il n'y a plus de championnat de l'élite à Maurice, ce qui fait que les joueurs ont une condition physique qui ne cadre pas avec ce qu'ils devront produire dans deux semaines. Pour essayer de sauver les meubles, la Mauritius Football Association (MFA) et le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs travaille actuellement sur un possible déplacement à Madagascar, dit-on. Maurice devrait y affronter les Barea, surnom de l'équipe nationale de la Grande île, même si, sur le papier, on parle surtout de la sélection de Tana.

%

C'est donc avec ces conditions précaires que Fidy Rasoanaivo devra composer. Il ne dispose, en effet, que de deux rencontres pour convaincre, comme l'a fait comprendre le ministère. Une face au Cameroun et l'autre contre l'Angola prévue le 21 novembre à Côte-d'Or pour la deuxième journée des qualifications. Autant dire que le technicien a été envoyé au casse-pipe. Il a d'ailleurs exprimé son incompréhension dans une de nos éditions. «Je n'ai pas trop compris cette décision d'autant plus que je vise le long terme avec ce groupe. On me donne deux matches pour apporter des résultats et cela veut dire quoi ?», avait fustigé l'ancien joueur du Sunrise. Ce dernier devrait par ailleurs pouvoir compter sur quelques binationaux et les Mauriciens qui évoluent à l'étranger comme Emmanuel Vincent-Jean ou Fernando Jackson qui jouent à l'île soeur.

22 binationaux chez les Barea

Les binationaux malgaches sont présents en masse pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Mercredi, le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe - aussi connu comme Roro -, a publié une pré-liste de 28 joueurs. On y retrouve 22 binationaux et huit locaux. Ils ont été appelés pour les deux matches contre le Ghana et le Tchad les 17 et 20 novembre. C'est ce groupe qui devrait jouer en amical contre Maurice également.

Comme annoncé par le coach après la fin des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, il effectuera une mission de détection des joueurs en Europe. Quatre nouveaux joueurs ont ainsi été appelés pour la première fois au sein de la sélection nationale au terme de ce déplacement en Europe. Fidy Rasoanaivo a, lui, eu moins de chance. Il est resté au pays alors qu'il se chuchote que deux membres de la MFA se serait récemment rendus à l'étranger pour superviser les joueurs susceptibles d'être appelés au sein du Club M.