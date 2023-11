Ile Maurice: Le portable de Junaid Al Khalifa examiné par la police

Junaid Al Khalifa, représenté par Me Nadeem Hyderkhan, a été appelé au Central Criminal Investigation Department pour être interrogé et son téléphone portable a été examiné par l'IT Unit de la police hier vendredi 3 novembre. Il est l'un des organisateurs de la marche de soutien à la Palestine le dimanche 22 octobre. Il s'agissait de la deuxième marche visant à dénoncer les atrocités commises envers le peuple palestinien dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas après la marche à Plaine-Verte.

Son interrogatoire a eu lieu en se basant sur le groupe WhatsApp qui avait été créé dans le cadre de l'organisation de la marche à la Citadelle. Le but de ce groupe avait pour but de coordonner la préparation de la marche pour sensibiliser les gens et préparer des banderoles. Sauf que certains messages étaient passés sur le groupe afin d'inciter les autres à aller faire du désordre. Comme il était l'administrateur du groupe, il avait le devoir d'effacer les messages qui incitaient à la violence, mais il était apparemment si occupé par la préparation de la marche qu'il n'a pas eu le temps de vérifier le contenu des messages qui circulaient sur ce groupe WhatsApp.

Les suspects qui avaient été arrêtés ont expliqué qu'il y avait des messages «Pa vinn lamé balansé» et «fer zot bour* dépi lor Citadelle» qui circulaient. Un autre suspect a cru par ce message qu'il devait se rendre à la Citadelle pour y installer des pavillons. À partir de la teneur des messages, la police a pris connaissance d'un possible dérapage au concert, sauf qu'aucun effectif additionnel n'a été envoyé en renfort aux 18 policiers qui faisaient partie de l'extra-duty ce samedi soir au concert.