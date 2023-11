Ile Maurice: Arrivée de la Fondation Père Favron - Une quatrième participation pour l'ONG réunionnaise

La coopération entre la Fondation Père Favron et l'Association d'Aide aux Personnes Handicapées de Rodrigues se poursuit cette année sur le Trail de Rodrigues. Pour cette 14e édition, une délégation de 55 personnes de la Fondation Père Favron, composée de professionnels des établissements et de 27 personnes en situation de handicap ou en difficultés sociales, sont arrivés sur l'île Rodrigues depuis jeudi soir pour prendre part à cette grande manifestation sportive.

Dina Mussard, responsable d'organiser le séjour de la fondation réunionnaise à Rodrigues, ne cache pas que le voyage pour revenir sur l'île n'a pas été de tout repos. «Un voyage laborieux, ça se mérite l'île Rodrigues ! On est tout de même rodé car c'est notre 4e participation. On était là déjà en 2017, 2018 et en 2019. On a fait un break à cause de la Covid et on est de retour avec plaisir avec notre délégation bien fournie.»

Même son de cloche pour David Guibert, directeur général adjoint de la fondation, qui fait ressortir: «Tous les participants étaient très contents du voyage. On est content d'être tous ensemble et c'est une grande aventure pour eux.» Cette année, c'est donc une délégation de 55 personnes qui a fait le déplacement, soit un groupe composé de professionnels des établissements qui accompagnent 27 personnes en situation de handicap ou en difficultés sociales.

David Guibert et Dina Mussard sont heureux de bénéficier des échanges avec les autres associations. © Krishna Pather

Pour rappel, en 2017, la Fondation Père Favron et l'Association d'Aide aux Personnes Handicapées de Rodrigues ont signé une convention de coopération. Une coopération qui se concrétise par plusieurs actions soit l'accueil de professionnels rodriguais pendant plusieurs jours pour des stages d'observation dans les établissements de la Fondation, l'envoi de la part de la Fondation de plusieurs tonnes de matériels adaptés ainsi que la participation au trail de Rodrigues avec des personnes en situation de handicap qui courent/marchent et des joëlettes réunionnaises et rodriguaises.

Pour ce retour à Rodrigues, David Guibert indique que deux éléments majeurs ont motivé leur présence pour cette édition. «Le premier c'est de permettre à nos résidents de découvrir un nouvel environnement, une nouvelle culture et une nouvelle tradition. Le deuxième élément c'est l'événement sportif qui leur permet de fournir les efforts nécessaires comme tous.»

L'humilité autour du Trail de Rodrigues ne peut qu'inspirer, selon Dina Mussard. «Quand on voit ce qui est fait avec peu de moyen, toute la population qui est là et tout un folklore qui est mis en avant au niveau du tourisme. Pour nous, c'est vrai qu'il y a la participation au trail mais il y a aussi pour nos résidents, le séjour où ils vont découvrir une nouvelle structure.» Cette dernière précise : «Tout au long de ce séjour, nous aurons des rencontres avec des associations qui oeuvrent dans le milieu du handicap. Le trail, c'est la cerise sur le gâteau mais pour nous, en tant qu'acteurs du médico-social à la Réunion, nous avons aussi d'autres échanges avec le territoire rodriguais.»

Concernant leur participation au trail demain, ils s'aligneront sur les 7km ou 15km (en fonction des capacités des participants) en duos/trios de bénéficiaires et professionnels. En joëlettes, ils seront sur le 16km avec des équipes constituées de coureurs (professionnels, parents et bénévoles rodriguais) et de «portés» par alternance des bénéficiaires de la Fondation et des personnes porteuses de handicap de Rodrigues.