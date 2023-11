Ile Maurice: La caravane fait escale à Rodrigues

La 7e saison de Kafe Kiltir Moris, qui avait démarré le samedi 26 août par un concert à L'Aventure du Sucre à Maurice, a fait escale à Rodrigues cette semaine. C'était mercredi dernier à l'hôtel Le Cocotier à Crève-Coeur (Terre-Rouge). L'organisateur, PhoenixBev, qui célèbre par la même occasion les 60 ans de Phoenix Beer, a mis les petits plats dans les grands afin de marquer cet événement d'une pierre blanche.

Lors de cette soirée, quatre artistes de l'île, qui ont contribué à la culture et à la musique rodriguaise, ont été récompensés par Patrice Sheik Bajeet, Senior Marketing Manager de PhoenixBev. Ils sont Vallen Pierre-Louis (chanteur, musicien et producteur), Doyal Edouard (chanteur-auteur-compositeur), Lorenza Gaspar (artiste maréchal ayant contribué à la promotion du sega tambour de Rodrigues), Ton Tiong (Louis Saint-Ange Philippe) qui est fabricant de tambour et chanteur.

Louis Saint-Ange Philippe, plus connu sous le nom de Ton Tiong, est fabricant de tambour et chanteur.

L'initiative de PhoenixBev, durant cette année d'anniversaire, est d'honorer soixante artistes phares ayant marqué l'industrie musicale mauricienne et rodriguaise dans son ensemble. «60, c'est le chiffre de l'anniversaire d'existence de Phoenix et lors du concert inaugural du samedi 26 août, nous avons déjà démarré cette campagne de récompense. Ainsi sept artistes, soit Ram et Nitish Joganah du Groupe Latanier, les Bhojpuri Boys, Laura Beg, Eric Triton, Alain Ramanisum et Mr Love avaient été couronnés. Et quatre autres, ici à Rodrigues», explique Prisca Manbode, Junior Brand Manager de PhoenixBev.

Le ségatier rodriguais Doyal Edouard a une riche carrière dans le domaine musical et contribue grandement à la richesse de la culture rodriguaise.r

Patrice Sheik Bajeet avancera, pour sa part, que la richesse de notre héritage culturel et artistique est extrêmement importante. «Il est important pour nous de la mettre en lumière tout en soutenant cet univers musical exceptionnel. D'où l'idée de mettre sur pied ce projet de "Kafe Kiltir Moris". Notre mission à la PhoenixBev s'inscrit justement dans cette volonté de valoriser la richesse culturelle et musicale.

Nous l'avons déjà exprimé : nous avons à coeur de soutenir les talents émergents, mais aussi d'offrir une fusion d'univers musicaux distincts menant à un métissage culturel unique. Nous donnons aussi une impulsion à la musique locale sans oublier les artistes de la région. Dans cette optique, nous incitons les artistes à se découvrir, et, par la même occasion, offrir une expérience intimiste au public. Et nous étendons notre action aux artisans qui, à travers leur art, enrichissent notre savoir-faire local», explique le Senior Marketing Manager de PhoenixBev.

Les jeunes du groupe Akapela ont aussi démontré leurs talents.

Mercredi dernier donc, plusieurs artistes de l'île Rodrigues dont Misie ZolikR, Momo, Lion Vibe, Captain Hooligan, le groupe Akapela, Doyal Edouard, Wendada et Emilio, ont assuré le spectacle apprécié par plus de 350 invités. Eric Triton avait aussi accompagné tous les artistes lors de cette Saison 7 de Kafe Kiltir Moris qui se révèle comme une édition hors-série... une Saison Collector.

Les quatre artistes de Rodrigues qui ont été honorés aux côtés de Patrice Sheik Bajeet, Senior Marketing Manager de PhoenixBev.

Les artistes présents ont assuré le spectacle pour ce concert anniversaire.

Lorenza Gaspar est considérée comme étant une artiste maréchal pour ce qui est de la promotion du sega tambour à Rodrigues.

L'équipe de PhoenixBev (de gauche à droite) : Romi Joganah (Events Manager), Patrice Sheik Bajeet (Senior Marketing Manager), Nikil Jouan (Brand Manager), Prisca Manbode (Junior Brand Manager) et Diana Chakowa-Colleemallay (Operations Marketing Manager).

Vallen Pierre-Louis a été récompensé pour sa passion pour la musique.