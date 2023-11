Maroc: Marche Verte - Inauguration et pose de la première pierre de plusieurs projets de développement dans la Province de Settat

Settat — Plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés dans la province de Settat, à l'occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

L'inauguration et la pose de la première pierre de ces projets ont été supervisées, jeudi dernier, par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, en présence notamment du président du Conseil provincial, du président de l'université Hassan Ier, des élus et des autorités provinciales, civiles et militaires.

Il s'agit notamment de l'inauguration du Centre de qualification de la femme et la fille, financé par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à hauteur de près de 2,35 millions de dirhams (MDH). L'établissement vise à améliorer les conditions d'accueil, de qualification et de formation des femmes bénéficiaires des programmes d'autonomisation socio-professionnelle à travers des formations aux métiers inclusifs.

Le centre, situé dans la commune de Ras El Ain Chaouia, contribuera à promouvoir l'insertion socioprofessionnelle des filles et des femmes en situation de vulnérabilité et à les protéger de toute forme de violence, en coordination avec les centres spécialisés, ainsi qu'à les autonomiser économiquement.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec l'INDH, principal bailleur de fonds du centre, la communauté de Ras El Ain, qui a garanti l'assiette foncière, et l'Entraide nationale qui assurera la gestion et la durabilité du centre.

Le centre, érigé sur une superficie de 600 mètres carrés (m2), comprend des salles d'alphabétisation, d'informatique et de couture, une salle pluridisciplinaire, outre le siège de l'administration, des établissements de santé, une crèche et une maternelle.

Au niveau de la ville de Ben Ahmed, il a été procédé à l'inauguration d'un "Hospice pour les vieillards", un centre d'accueil qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du réseau des services de l'INDH et de l'Entraide Nationale en matière d'assistance sociale, en particulier pour les personnes âgées sans revenus.

Ce centre, qui a été réalisé par l'INDH sur une superficie de 750 m2, pour un budget de 2,41 MDH, bénéficiera aux personnes âgées sans abri, sans revenus et sans soutien familial.

L'établissement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil, d'hébergement et de prise en charge des personnes âgées sans abri, en offrant un espace institutionnel pour faciliter le processus de médiation familiale entre les bénéficiaires et leurs familles et élargir et diversifier le réseau des centres sociaux dans la province.

Il comprend notamment une administration, des dortoirs, un réfectoire, une salle pluridisciplinaire, un espace d'accueil, d'écoute et de sensibilisation, un entrepôt et des sanitaires.

Il a été également question de l'inauguration du siège du pachalik de Ben Ahmed, d'une superficie de 460 m2 et dont la réalisation a mobilisé un budget de 1,96 MDH.

Par ailleurs, dans la commune d'Ouled Mrah, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'hémodialyse, qui sera réalisé par la province de Settat sur une superficie de 564 m2, pour un coût estimé à 3,31 MDH. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales.