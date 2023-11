Sud-Soudan: L'infatigable pacificateur Paride Taban, premier évêque de Torit

Juba — Un pasteur qui a fait de la paix et de la réconciliation le centre de sa vie au service du peuple de Dieu. C'est ainsi que l'on peut résumer la figure de Paride Taban, premier évêque du diocèse de Torit au Sud Soudan, décédé le 1er novembre à l'âge de 87 ans alors qu'il était hospitalisé à Nairobi, au Kenya.

Né en 1936, il a été ordonné prêtre en 1964, au moment de l'expulsion des missionnaires du Soudan. En janvier 1980, il a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Juba et a reçu la consécration épiscopale le 4 mai 1980 des mains de Saint Jean-Paul II. En juillet 1983, il est nommé premier évêque de Torit. Les épreuves de la guerre ont contraint Mgr Taban à s'exiler en Ouganda, au Kenya et en République centrafricaine en 1984.

"J'ai été heureux d'être évêque en temps de guerre parce que j'étais là pour consoler et encourager les gens et pour partager leurs souffrances", a déclaré le défunt évêque dans une interview accordée à Radio Tamazuj, une station de radio sud-soudanaise, en juillet 2022, à l'occasion du 11e anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan. Le pays est devenu indépendant en 2011 après des décennies de guerre civile pour se séparer du reste du Soudan. Mgr Taban a également rappelé qu'il avait été emprisonné une première fois en 1965 par le gouvernement de Khartoum, puis une seconde fois en 1989 par l'APLS (Armée populaire de libération du Soudan, le mouvement qui lutte pour l'indépendance du Soudan du Sud). J'ai été emprisonné par mon propre peuple, par la SPLA", se souvient-il en souriant. "Les rebelles m'ont emprisonné parce que, lorsqu'ils ont pris Torit, j'étais resté là-bas avec les gens et ils pensaient que j'étais un agent du gouvernement. Mais je ne suis resté que pour être proche des gens".

Pour favoriser le dialogue entre les réalités soudanaises en 1990, l'évêque Taban a été l'un des fondateurs et le premier président du Nouveau Conseil des Églises du Soudan (NSCC), qui comprend l'Église catholique, l'Église épiscopale du Soudan, l'Église presbytérienne du Soudan, l'Église africaine de l'intérieur, l'Église pentecôtiste du Soudan et l'Église de l'intérieur du Soudan. Sous sa direction, la NSCC a joué un rôle de facilitateur dans les négociations de paix au cours de la deuxième guerre civile soudanaise et de défenseur des droits de l'homme. Dans sa recherche constante de la paix, Paride Taban s'est rendu au Rwanda en 1994, année du génocide perpétré contre la population tutsie, au nom de l'AMECEA (la Conférence des évêques d'Afrique de l'Est).

Mgr Taban s'est retiré de l'administration du diocèse de Torit en 2004 et a fondé en 2005 le village de la paix Holy Trinity à Kuron, au Sud-Soudan, une communauté qui accueille des personnes de différentes origines ethniques victimes du conflit. Ce village est devenu un symbole d'espoir et de guérison.