Afrique: Tour du Faso/9e étape Boureima Nana offre la 6e victoire au Burkina

Boureima Nana a remporté, le 4 novembre 2023, la 9e étape du 34e tour cyclite international du Faso courue entre Bobo-Dioulasso et Pâ. Le burkinabè de l'équipe régionale du Centre a parcouru les 126km700 km, en 2h45mn21s avec une vitesse moyenne de 45,975km/h. Paul Daumont Maillot conserve sa tunique jaune.

Après Paul Daumont, un autre burkinabè enregistre une victoire d'étapes. Le 4 novembre 2023, Boureima Nana a remporté la 9e étape du 34e tour international cycliste du Faso, entre Bobo-Dioulasso et Pâ. Le burkinabè de l'équipe régionale du Centre a parcouru les 126km700 km en 2h45mn21s avec une vitesse moyenne de 45,975km/h. 54 coureurs ont pris le départ de cette avant dernière étape du tour du Faso 2023. Trois points chauds étaient au rendez-vous de cette étape. Le premier à Sogossagasso, au km 22,5, a été remporté par Rodrigue Nounawé Kuére.

Le camerounais devance respectivement son compatriote Abossolo Kamzong et le marocain, Sabbahi El Houcaine. Le second sprint intermédiaire au km64,8 à Koumbia, a été enlevé par le malien Lamine Diamoutene. Il est suivi de Bamassi Soulama de l'équipe régionale du Centre et du camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré. Le dernier point chaud à Houndé, au km 94,3, le camerounais, Jérémie Sadikou Kossoko, est le premier sur la ligne d'arrivée. Il devance respectivement Boureima Nana de l'équipe régionale du Centre et le béninois Romuald Soudji. Après ce dernier sprint intermédiaire, place à la bataille pour la victoire de l'étape 9. Elle fut rude avec 5 coureurs légèrement en avance sur le peloton maillot jaune. Boureima Nana réussi à devancer au sprint ses adversaires sur la ligne d'arrivée à Pâ.

Le burkinabè de l'équipe régionale du Centre est suivi du Marocain Oussama Khafi et du camerounais Jérémie Sadikou Kossoko. Le sprint pour la victoire a été si rude que le vainqueur de l'étape a percuté un preneur d'images après la ligne d'arrivée. Plus de peur que de mal puisque Boureima Nana a pu se présenter sur l'estrade pour récupérer sa tunique de vainqueur de l'étape. Au chapitre des maillots, Paul Daumont conserve ses tuniques jaune et vert. Il en est de même du Camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré qui conserve le maillot rose des points chauds. La dernière étape du 34e tour cycliste international du Faso se dispute ce matin entre Saponé et Ouagadougou, d'une distance de 112km100.