Angola: Des hommes d'affaires de Moxico exposent le potentiel agricole en Zambie

Luena (Angola) — La classe entrepreneuriale de Moxico présentera le potentiel productif local à l'Exposition internationale, qui se déroulera du 9 au 12 de ce mois, dans la province de Noroeste de la Zambie, sous le thème "Promouvoir les partenariats commerciaux pour une croissance durable".

Se confiant à la presse, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Moxico, Agrione Manuel, a déclaré qu'il s'agit d'hommes d'affaires qui opèrent dans les domaines de l'agriculture, de l'exploration et de la transformation du bois, de la prestation de services et de la restauration, entre autres.

Intervenant en marge du premier Forum régional de coopération économique et d'échange culturel entre les provinces de Moxico et Noroeste (Zambie), tenu du 30 octobre au 2 novembre, il a indiqué qu'ils présenteraient également le potentiel de la région dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, du transport et de l'industrie manufacturière.

En plus des zones productives, il est également prévu une exposition d'objets culturels qui identifient la province, a ajouté le responsable.

Pour sa part, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Province de Noroeste (Zambie), Kayula Lombanya, a dit que l'Expo vise à promouvoir les partenariats commerciaux et à attirer des investisseurs dans divers domaines dans la région.

Elle a indiqué que l'idée est d'ouvrir la province de Noroeste (Zambie) à d'autres secteurs d'activité, à savoir les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de l'industrie, et non de limiter l'activité à la seule exploration minière.

"L'idée est de créer un lien entre les investisseurs et que la population soit également impliquée dans le développement de ses provinces", a-t-il souligné.

Les provinces de Moxico et de Noroeste de la Zambie organisent un forum de coopération régionale et d'échange culturel, du 30 octobre au 2 novembre, dans la ville de Luena.

A l'issue de la réunion, sous la conduite du gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala et de la province de Noroeste de la Zambie, Robert Liehfu, les délégations ont signé plusieurs accords dans les domaines économique, de défense et sécurité, social et culturel.

Parmi les accords, on distingue ceux qui visent à encourager la production agricole, pour la culture du maïs, du blé, du riz, du soja, du manioc et de l'ananas.

Cela comprend également la production d'engrais, le stockage des aliments, la surveillance et la gestion des maladies du bétail, la construction d'infrastructures frontalières et l'utilisation du corridor de Lobito.

Il prévoit également la mise en oeuvre conjointe de projets dans les domaines de l'enseignement technique et supérieur, de la gestion de l'environnement, des langues nationales et étrangères, entre autres.

La province de Moxico partage 747 kilomètres de frontière terrestre et fluviale avec la République de Zambie.

