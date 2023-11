Algérie: Télécommunications - Un million de foyers connectés à la fibre optique

CHLEF — Un million de foyers en Algérie sont désormais connectés à la technologie FTTH (Fiber to the Home), dite Fibre optique jusqu'au domicile, a annoncé samedi à Chlef le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Le ministre, qui intervenait en marge de la cérémonie honorant le millionième abonné à la fibre optique, un résident de Chlef, a souligné que son secteur a enregistré un "bond qualitatif" dans la technologie FTTH, dont le nombre d'abonnés a atteint le seuil d'un (1) million au mois de novembre courant, contre pas plus de 53.000 abonnés en 2020.

Il a ajouté que "l'Algérie fait partie des rares pays africains et arabes à avoir atteint le seuil du million de familles connectées à cette technologie. Ce qui permettra d'être au diapason des demandes de nos abonnés et de nous adapter de manière proactive aux besoins futurs requérant généralement de plus importants moyens dans le domaine".

Le nombre d'abonnés à l'internet fixe est passé, quant à lui, de 3,5 millions en 2020 à 5,4 millions au mois de novembre courant, dont un million d'abonnés à la fibre optique, a précisé M.Bibi Triki.

Il a relevé, en outre, que "l'évolution positive" constatée dans les indicateurs du secteur, en termes de hausse du nombre des abonnés, d'amélioration du débit et de relèvement de la moyenne de diffusion de la technologie FFTH à travers les 58 wilayas du pays, est "le fruit d'une approche équilibrée pour la généralisation des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble du territoire national".

La technologie FTTH assure une connexion de bonne qualité excluant les perturbations électromagnétiques et les coupures, en plus d'un débit pouvant atteindre les 300 Mbps.

Le millionième abonné à la FTTH en Algérie, une famille résidant à la cité Guezzou de la ville de Chlef, a bénéficié d'un abonnement de trois ans de 300 Mbps, offert gratuitement par Algérie Telecom (AT).

A noter qu'un taux de 90 % des agences commerciales d'Algérie Télécom (AT) ont obtenu le label de la qualité d'accueil "Fi khidmatikoum", attribué par l'Institut algérien de normalisation (IANOR), tandis que la capacité de la bande passante internationale de l'entreprise est passée de 1.5 térabits/seconde en 2020, à 7.8 tb/s en novembre 2023, selon les responsables d'AT.