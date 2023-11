Congo-Brazzaville: Lutte contre les érosions - La population sensibilisée à la culture du planting d'arbres

Dans sa déclaration délivrée à l'occasion de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, commémorée le 6 novembre de chaque année, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, sensibilise la population congolaise au renforcement de la culture du planting d'arbres afin de lutter contre les érosions .

La 37e édition de la Journée nationale de l'arbre ( JNA) est célébrée cette année sur le thème « Ensemble, plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes ». Selon la ministre Rosalie Matondo, les érosions, qui en effet sont générées par les pluies diluviennes de plus en plus fréquentes et dont l'intensité est exacerbée pour l'accélération du changement climatique, deviennent de plus en plus désastreuses et dévastatrices. Aussi, ce phénomène trouble régulièrement la sérénité des compatriotes établis dans les zones sensibles, surtout dans les grands centres urbains du pays semant ainsi la tristesse et désolation dues aux innombrables dégâts matériels et aux pertes en vies humaines qui les accompagnent.

« Les érosions que nous vivons dans nos quartiers et dans nos villes grignotent de plus en plus nos terres, emportent nos ressources précieuses et menacent notre sécurité. Nous devons donc reconnaître que lutter contre les érosions est un défi qui exige la collaboration de tous. Il nous revient, par élan de survie, de renforcer notre résilience... Chaque citoyen peut apporter sa pierre à l'édifice en s'impliquant dans la mise en oeuvre des actions préventives, à savoir la végétalisation des zones sensibles », a lancé la ministre Rosalie Matondo.

Pour cette 37e édition de la JNA , le site officiel retenu est situé à Mbé, dans le département du Pool, où 150 hectares seront plantés dans le cadre du lancement du projet Jardin carbone de Mbé (Jaca-Mbé ) promu par la société Renco Green Sarlu à capitaux italiens, en vue de générer des crédits-carbone valorisables sur le marché volontaire desdits crédits. « Plus de 142 800 arbres seront ainsi plantés à l'occasion du lancement du projet Jaca-Mbé, par les forces vives de la nation », a indiqué la ministre de l'Economie forestière.

D'après elle, ce projet d'envergure vise la mise en place d'une superficie totale de 40 000 hectares des plantations forestières et agroforestières et constitue le deuxième grand puits de carbone au congo, à l'instar du projet développé par la société TotalEnergies, mis en oeuvre dans la réserve foncière de la Léfini, dans le département des Plateaux. En plus de catalyser le développement local et générer des milliers d'emplois, il va contribuer à la régénération et la sauvegarde des ilots forestiers naturels présents dans le domaine foncier, a t-elle ajouté.

Rosalie Matondo a saisi l'occasion pour inviter les autorités congolaises à prendre les dispositions nécessaires et appropriées pour sensibiliser la population à la portée nationale de cet événement, et la mobiliser afin que chacun accomplisse son devoir civique. Cette implication renforcera l'engagement du chef de l'État en faveur de l'environnement et la dynamique nationale impulsée par sa politique.

Instituée depuis 1984, la Journée nationale de l'arbre vise à contribuer efficacement à la lutte contre les érosions et les glissements de terrains, en vue d'améliorer la qualité de vie, notamment dans les grandes villes, victimes de ces catastrophes naturelles.