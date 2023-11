Congo-Brazzaville: Mer et eaux continentales - L'UE confirme son appui à l'élaboration de la stratégie nationale

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Giacomo Durazzo, a assuré le 3 novembre à Brazzaville que l'organisme qu'il représente va accompagner le Congo dans l'élaboration de sa stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales.

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadeur de l'UE, Giacomo Durazzo, ont fait le point des activités menées entre les deux parties en évoquant essentiellement la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales du Congo.

« Une première mission d'experts va arriver au Congo le 12 et le 14 décembre 2023 pour faire un état des lieux et une projection sur le contexte du travail à réaliser », a expliqué le diplomate européen en précisant que l'échange avec Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a permis d'analyser les contours pour le succès de cette mission.

Par ailleurs, une plate-forme sera mise en place pour permettre aux experts clés de se prononcer sur toutes les préconisations du consultant international pour cet accompagnement. A ce propos, l'Union européenne a indiqué que le Congo pouvait compter sur elle. Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a, pour sa part, rappelé au diplomate européen l'importance des eaux continentales.

Il convient de préciser que le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales n'a pas vocation d'élaborer la stratégie. Mais elle est du ressort des ministères sectoriels tels : la Pêche, la Défense, les Hydrocarbures, la Marine marchande, l'Environnement et l'Economie fluviale, entre autres, "de rechercher et de proposer des appuis techniques nécessaires au travers d'une politique de coopération agressive en vue d'assister le Congo dans le processus d'élaboration de ladite stratégie".