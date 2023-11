Congo-Brazzaville: Quatrième revue - Le FMI note des avancées significatives

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Roland Kpodar a séjourné à Brazzaville, du 23 octobre au 2 novembre 2023, pour mener des discussions dans le cadre de la quatrième revue du programme des autorités soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) approuvé par le conseil d'administration du FMI le 21 janvier 2022.

À l'issue de la mission, M. Kpodar a fait la déclaration suivante :« L'équipe du FMI se félicite de l'engagement renouvelé des autorités congolaises à mettre en oeuvre les politiques nécessaires pour préserver la stabilité macroéconomique, promouvoir une croissance durable et inclusive, assurer la viabilité budgétaire, et mettre en place une gestion durable de la dette. »

« La croissance économique devrait atteindre 4 % en 2023. La production dans le secteur pétrolier a augmenté au cours du premier semestre après trois années de contraction, grâce à l'entrée en production d'un nouveau champ pétrolier, une tendance à la hausse des investissements et la résolution de problèmes techniques qui entravaient la production. L'investissement privé et la consommation connaissent une reprise progressive portée par une performance robuste du secteur agricole, de l'industrie alimentaire, des constructions et des services. La croissance économique, portée principalement par le secteur non pétrolier, devrait se renforcer pour atteindre une moyenne de 4 % à moyen terme. »

« Des avancées notables ont été réalisées au cours de la mission dans les échanges sur les mesures politiques visant à favoriser la consolidation budgétaire et à faire progresser les réformes structurelles clés. Au rang des priorités figure la création d'espace budgétaire : (i) en stimulant la mobilisation des recettes intérieures au moyen de la rationalisation des exonérations fiscales ; (ii) en accordant la priorité aux dépenses sociales essentielles et à l'investissement dans les infrastructures clés ; et (iii) en rationalisant les subventions accordées au secteur de l'énergie, accompagné de mesures sociales d'atténuation en faveur des populations les plus vulnérables.

Des efforts soutenus sont aussi nécessaires pour renforcer la mise en oeuvre des réformes structurelles afin de renforcer la gestion des investissements publics, améliorer la gouvernance, et assainir les finances publiques . Ceci afin d'ancrer durablement la consolidation budgétaire, réorienter les dépenses vers les besoins sociaux et les infrastructures essentielles, maintenir la dette publique à des niveaux viables, et ainsi jeter des bases solides pour une économie plus forte et plus diversifiée. »

« L'équipe remercie les autorités pour leurs discussions ouvertes et constructives. Des échanges virtuels se poursuivront dans les prochains jours pour finaliser les détails de la mise en oeuvre de ces politiques afin de parvenir à un accord au niveau des services. L'achèvement de la revue sera soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI. »