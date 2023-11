Congo-Kinshasa: Santé publique - Les professionnels et administratifs décident de lever leur grève

Les organisations syndicales du secteur de la santé, qui annoncent la reprise de travail à partir du 6 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, motivent la décision par des résultats obtenus, mais sollicitent du gouvernement la continuité des négociations en vue de traiter d'autres dossiers restés pendants.

Les professionnels et administratifs vont rejoindre leurs lieux de service à partir du 6 novembre, leurs syndicats ont motivé cette décision par quelques résultats engrangés dont la paie complémentaire. Ils exhortent, par ailleurs, le Premier ministre et les ministres concernés par cette situation de parachever, dans un bref délai, la mise en oeuvre de l'alignement de la prime de risque dont les listings sont déjà disponibles au Budget ainsi que la promotion en grade et admission sous statut des professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la Fonction publique.

Non à des menaces

Les organisations syndicales des professionnels et administratifs de la santé ont, cependant, fustigé des menaces proférés à leurs membres, qui ont participé à ce mouvement de grève commencé il y a plusieurs mois. « De plus, les syndicats des professionnels et administratifs de la santé n'approuvent pas les menaces qui pèsent sur les agents à la suite du mouvement de grève », ont-ils écrit dans l'une de ces correspondances du 2 novembre portant les signatures de vingt-sept organisations syndicales.

La poursuite des accords

Dans l'autre correspondance rédigée à onze heures, une heure après la première, et signée par vingt-six syndicats, ces derniers sollicitent explicitement du Premier ministre la poursuite des négociations sur certains autres points restés pendants. Il s'agit, selon ces organisations, du pourcentage de réajustement barémique de prime de risque (15 % au T3 et 25 % au T4 2023) ainsi que l'implication des syndicats dans le processus de la Couverture santé universelle conformément à la demande du banc syndical et aux voeux ardents du chef de l'Etat exprimé le 5 septembre 2023, à l'occasion du lancement officiel du programme de la gratuité de la maternité.

« Au regard des points sus-évoqués, les syndicats encouragent le dialogue avec le gouvernement pour garantir la paix sociale et mettre en confiance les professionnels et administratifs du secteur de la santé afin d'éviter de retomber dans les attitudes fâcheuses des grèves en répétition telles que vécues en ce moment », se sont convaincus ce syndicats.

Il est, en effet, rappelé que les professionnels et administratifs de santé des hôpitaux publics ont débrayé depuis le 22 aout 2023. Ils revendiquent le respect, par le gouvernement, des accords de Bibwa 1, 2 et 3. Ceux-ci concernent notamment l'alignement à la prime de risque, la mécanisation et l'avancement en grade. Le gouvernement, de son côté, avait préconisé, lors d'un de ses conseils des ministres, la reprise du dialogue avec les grévistes pour ne pas compromettre le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés.