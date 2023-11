Congo-Kinshasa: Justice - La FBCP demande la libération de Stanis Bujakera

Pour l'ONG de défense des droits de l'homme, le dossier de ce professionnel des médias ne contient aucun élément pouvant motiver sa privation de liberté et sa détention en prison.

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) note que le dossier du journaliste Stanis Bujakera est renvoyé dans les 48 heures, en vue de permettre à la chambre du conseil de répondre à la demande de ses avocats introduite, le 3 novembre, pour sa liberté provisoire. Cette ONG de défense des droits de l'homme, qui s'appuie sur le rapport de sa délégation qui avait assisté à l'audience tenue à la prison centrale de Makala, dit avoir constaté que le dossier du journaliste Bujakera est vide. Ce qui la conduit à exiger sa libération pure et simple. «Nous continuons à exiger sa libération et celle de l'honorable Mike Mukabay et bien autres détenus dans la même situation », a souligné cette organisation dans son communiqué du 3 novembre signé par son président, Emmanuel Adu Cole.

Des décès quotidien à la prison centrale de Makala

La FBCP fait savoir que le journaliste Stanis Bujakera est interné, à la prison centrale de Makala, ensemble avec 13 004 autres détenus. Et cette ONG dit avoir monitoré du mois de janvier au 3 novembre, 432 décès parmi les prisonniers et détenus préventifs à la prison centrale de Makala qui, selon cette organisation a été construite avec une capacité d'accueil de 1 500 détenus. Fort de l'enquête menée dans cette prison, la FBCP note qu'au mois de janvier, la prison centrale de Makala a enregistré 34 décès, 45 en février, 51 en mars, 49 en avril, 37 en mai, 27 en juin, 34 en juillet, 33 en août, 61 en septembre et 52 en octobre ; alors que pour le mois en cours, cette institution carcérale compte déjà 6 décès.

%

Face à cette réalité due à la promiscuité, à la carence de la nourriture ainsi qu'au manque d'hygiène et des soins de santé adéquats, la FBCP réitère sa recommandation sur le désengorgement des prisons et à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers et détenus préventifs ainsi que le perfectionnement des conditions de travail des agents pénitentiaires et de justice.