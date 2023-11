Tunisie: Démarrage de la vaccination contre la rage - Une campagne obligatoire et gratuite

Le ministère de l'Agriculture annonce le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre la rage dans les différents gouvernorats du pays.

La vaccination, qui est obligatoire et gratuite, se poursuivra jusqu'au mois de janvier 2024. Le ministère précise dans un communiqué rendu public jeudi, que la campagne de vaccination concerne les chiens et chats, et elle sera assurée par des équipes de travail qui se déplaceront dans les différentes régions du pays.

En raison de la situation sanitaire délicate et le danger que représente la rage pour la santé de l'être humain et de l'animal, le ministère appelle les citoyens à contribuer à la réussite de cette campagne et à faciliter la mission des équipes de travail.

Selon les statistiques du ministère de la Santé, le nombre de cas attaqués par des animaux suspects a augmenté de 30.000 en 2010 à près de 42.000 en 2022. 31% des cas enregistrés sont perpétrés par des chiens errants, a encore noté la même source.