Tunisie: Commerce électronique en Tunisie - Un appel à l'action

À travers son expérience au Centre du commerce international (ITC), Saoussen Ben Romdhane met en lumière les éléments essentiels nécessaires pour dynamiser le commerce électronique en Tunisie. Son analyse a porté sur l'importance de ces facteurs et sur la nécessité d'une implication politique pour favoriser l'inclusion financière.

Saoussen Ben Romdhane, Business Development Officer au Centre du commerce international (ITC), a partagé sa perspective sur les leviers clés du succès dans le commerce électronique, et ce, lors de sa récente participation à la 25e session du Forum International de Réalités.

Au cours de son intervention, Mme Ben Romdhane a insisté sur l'importance cruciale d'un cadre réglementaire favorable, de la formation des entreprises, de l'expansion sur les marchés internationaux, et a également abordé la question de l'inclusion financière.

L'essentiel pour réussir dans le commerce électronique

En effet, en Tunisie, le commerce électronique a de grandes promesses, mais pour réaliser son potentiel, un cadre réglementaire favorable est essentiel. Mme Ben Romdhane a souligné l'importance de travailler avec la Cnuced pour élaborer une stratégie de commerce électronique adaptée au développement et a également rappelé que la stratégie de commerce électronique de la Tunisie a été validée l'année précédente.

En outre, l'éducation et la montée en compétence des entreprises qui travaillent dans le commerce électronique sont des éléments essentiels. Dans ce cadre, elle a rappelé que le Centre du commerce international offre des formations aux organisations et aux entreprises pour garantir des services de qualité et renforcer leurs compétences en matière de commerce électronique.

"La formation des entreprises va au-delà de la simple création de sites web ; elle implique également l'identification des marchés cibles et la préparation des sites en conséquence. Cette approche ciblée vise à garantir que les entreprises tireront pleinement parti des opportunités sur des segments de marché spécifiques", a-t-elle souligné. Mme Ben Romdhane a en outre abordé la connectivité des entreprises tunisiennes aux marchés internationaux. L'importance de s'associer à des plateformes internationales telles qu'Amazon et eBay a été soulignée. Cette collaboration est cruciale pour accéder à des marchés plus vastes et pour faciliter les ventes à l'échelle mondiale.

Une autre facette importante de l'intervention de Mme Ben Romdhane concerne l'inclusion financière. Elle a souligné la nécessité de réduire les coûts d'exportation pour les entreprises tunisiennes. Des accords avec des moyens de paiement internationaux tels que Visa et Mastercard ont été mis en place pour abaisser ces coûts.

Mais l'inclusion financière en Tunisie reste un défi, car les paiements en ligne internationaux restent limités. Dans ce cadre, Mme Ben Romdhane a insisté sur la nécessité d'ouvrir la voie à des solutions de paiement en ligne plus accessibles, comme Paypal.

Qu'en est-il de l'avenir ?

En ce qui concerne l'avenir, Mme Ben Romdhane a partagé des projets initiés par le Centre du commerce international. Elle a évoqué le Virtual Marketplaces Project, financé par la Banque mondiale, qui vise à soutenir le commerce électronique en Tunisie, au Maroc et en Jordanie.

Elle a également mentionné des programmes de renforcement des compétences, notamment l'e-commerce pour les femmes entrepreneurs, avec un volet de formation des formateurs. Ces programmes ont eu un impact significatif en permettant aux entreprises de développer leurs compétences dans le domaine du commerce électronique. À cela, on ajoute la question de la traçabilité et de la confiance dans les paiements en ligne qui a été abordée.

Saoussen Ben Romdhane a souligné le besoin de solutions qui permettent aux consommateurs de suivre leurs achats en ligne et de simplifier les retours de colis, tout en garantissant la sécurité des paiements. Elle a également partagé l'initiative du Hub E-commerce en Tunisie, qui offre des formations aux jeunes entrepreneurs. Enfin, elle a encouragé les Tunisiens à suivre les cours en ligne de l'ITC's SME trade academy pour renforcer leurs compétences dans le commerce électronique. "Il est clair que l'engagement politique et la collaboration entre les secteurs public et privé sont essentiels pour stimuler l'inclusion financière et faire progresser le commerce électronique dans le pays", a-t-elle encore souligné.