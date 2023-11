Afrique: CAN 2024 - Les grands favoris

À l'approche du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se teindra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, les discussions enflent et les regards se tournent vers les grandes équipes favorites de la compétition, notamment le Maroc, l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte. La CAN 2024 promet d'être l'une des éditions les plus compétitives de son histoire. Les équipes se sont renforcées, certaines sont en pleine expansion, avec de nombreux joueurs évoluant au sein de prestigieux clubs européens. En parallèle, les nations participantes aspirent à affirmer leur suprématie sur le continent africain. L'ensemble de ces éléments apporte une dose inédite de suspense à la CAN 2024. Partons à la découverte des favoris de cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les Lions de l'Atlas : Maroc

Le Maroc est particulièrement redouté de la part des autres équipes africaines. Sa performance exceptionnelle lors de la récente Coupe du Monde de football au Qatar a suscité l'admiration générale. L'équipe demi-finaliste de cette prestigieuse compétition, fait notamment la fierté de son entraîneur, Walid Regragui, qui ressent un grand enthousiasme pour les compétitions à venir. Il est rare qu'une équipe africaine se distingue à un tel niveau lors d'une Coupe du Monde. Pourtant, le défi de la CAN est unique en son genre, avec des conditions de jeu parfois difficiles. Mais le Maroc peut compter sur ses joueurs clé, à l'instar d'Achraf Hakimi, qui enrichissent l'effectif national. Ce constat renforce davantage la position du Maroc en tant que grand favori de la compétition.

Les Fennecs : Algérie

L'Algérie, de son côté, figure également parmi les favoris indiscutables de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, l'équipe algérienne a triomphé en remportant la CAN, et lors des phases de qualification récentes, elle a continué à briller, témoignant de son processus de reconstruction dynamique. Dernièrement, la sélection algérienne a notamment accueilli de nouveaux talents tels que Fares Chaibi, Houssem Aouar, Rayan Aït-Nouri ou encore Yacine Adli, qui ont renforcé ses rangs. La question qui anime les supporters de l'Algérie à l'approche de cette nouvelle édition de la CAN est de savoir si ces jeunes talents seront soutenus par une stratégie de jeu rondement élaborée ? Les spéculations vont bon train à l'aube de ce tournoi passionnant, et une enquête menée par un site de paris sportif a révélé un intérêt croissant pour cette grande équipe africaine.

Les Lions de la Teranga : Sénégal

Tout comme les deux équipes précédentes, l'équipe nationale du Sénégal s'affiche parmi les favoris indiscutables de la compétition. Cette reconnaissance est largement méritée, car les Sénégalais, qui avaient déjà atteint la finale de la compétition en 2019, sont pour l'heure les tenants du titre. Depuis sa victoire en 2021, l'équipe a conservé une grande stabilité, à l'exception de l'ajout récent de Moussa Niakhaté venu renforcé la défense aux côtés du talentueux Kalidou Koulibaly. Le milieu de terrain, lui, reste inchangé, avec des joueurs redoutables tels que Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Sauront-ils faire leurs preuves début 2024 ?

Les Pharaons : Égypte

Dernière équipe favorite à l'examen, l'Égypte, qui suscite également l'attention à l'approche de la compétition. Le pays a une compréhension aigüe des besoins de son équipe et a su maximiser ses chances de succès en intégrant de jeunes talents à son banc. Les Pharaons, menés par leur capitaine Mohamed Salah, jouissent donc d'un atout inestimable dans leur quête de victoire en Coupe d'Afrique des Nations.

À l'approche de la CAN 2024, l'excitation est à son comble. Actuellement, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte se dressent comme les incontestables favoris de cette compétition tant attendue. Les attentes sont élevées, et il est naturel de se demander quelles surprises et moments mémorables cette nouvelle édition nous réserve. Affaire à suivre...