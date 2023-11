Afrique de l'Ouest: CAN 2023 - Emmanuel Amunike sait comment le Nigéria peut remporter le trophée

La légende du Nigéria, Emmanuel Amunike, donne un conseil à José Peseiro, l'actuel sélectionneur qui doit conduire les Super Eagles à la CAN 2023.

Les trois fois champions d'Afrique sont tirés au sort dans le Groupe A de la CAN 2023, aux côtés de la Côte d'Ivoire (pays hôte), de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Avec un dernier trophée qui remonte à la CAN 2013, le Nigéria espère faire mieux que les huitièmes de finale atteints lors de la dernière édition au Cameroun.

Malgré une pile de stars mondiales, ce ne sera pas suffisant pour le Nigéria, selon Amunike. « Nous avons la chance d'avoir une sélection de joueurs talentueux. Mais, nous ne pouvons pas participer au tournoi simplement en pensant que nous pouvons gagner parce que nous avons de bons joueurs », a déclaré à BBC Sport Africa, l'ancien joueur de Barcelone et ancien sélectionneur de la Tanzanie.

« Gagner la CAN n'est pas une question de joueurs. Il y a beaucoup de choses à planifier et à mettre en oeuvre. Les joueurs offensifs doivent également faire partie de la défense, surtout lorsque l'équipe n'a pas la possession du ballon. L'entraîneur doit avoir une vision globale de son équipe et trouver une solution pour qu'elle puisse rivaliser avec d'autres équipes », a conseillé à Peseiro, le vainqueur de la CAN 1994 et des JO 1996.