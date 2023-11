Nigeria: Gift Orban fustigé par un ancien joueur de La Gantoise

L'ancien gardien de but de la Gantoise, Wim De Coninck, s'en prend à Gift Orban, l'attaquant nigérian étant dans une mauvaise période.

Gift Orban sort d'une campagne retentissante en Belgique et en Europe, marquant au moins 40 buts entre deux clubs en une seule saison. Il a signé la moitié de ses réalisations à StabaEk et l'autre à La Gantoise. Cependant, ce début de saison est loin de ce qu'on espérait de la star de 21 ans. C'est difficilement que l'attaquant nigérian a brisé sa triste série de neuf matchs sans but le weekend dernier.

Pour Wim De Coninck, cette situation était prévisible, car le joueur est égoïste. « Ce qu'a accompli Gift lors de ses premiers mois à Gand était miraculeux, phénoménal. Il est normal qu'une telle performance ne puisse pas durer éternellement. À l'époque déjà, on pouvait remarquer qu'il se concentrait surtout sur lui-même. Ils ont certainement essayé de le faire se concentrer davantage sur l'équipe, mais il a un peu perdu de vue cet objectif », a lancé l'ancien gardien de but de La Gantoise.

« On voit surtout maintenant ses lacunes et il se bat avec lui-même. Comment résoudre cela ? Il faudra de la patience, je crains. On voit Orban très rarement dans la zone de vérité. Cela doit être difficile pour lui. Il y a quelques mois à peine, nous parlions d'un transfert retentissant en Angleterre ou ailleurs. Désormais, il est sur le banc à La Gantoise et il doit surmonter cette période difficile, ce qui est probablement nouveau pour lui », a poursuivi le Belge.