Ile Maurice: Xavion se rebiffe

Le fer de lance de l'écurie Mahadia s'est offert une belle victoire ce samedi 4 novembre. Disputée en petit comité, l'épreuve phare a été enlevée par Xavion.

Acheté à prix d'or cette année, et déjà auteur de deux victoires plus tôt cette saison, Xavion s'est rebiffé à la faveur d'une belle victoire devant Royal Wulff et Bless My Path. Une victoire qui arrive à point nommé pour le clan Mahadia et la famille Foo Kune après les deux dernières prestations assez moyennes face à l'ogre Wall Of Dubrovnik. Rappelons que Xavion boitait à l'issue de sa dernière course. Avant cela, il avait été mal monté par Sooful. Très mal même ! Autant dire qu'il a pris sa chance aujourd'hui en réalisant le bout en bout face à des rivaux qui ne voulait rien lâcher jusqu'au bout.

La casaque jaune à étoiles mauve, celle de Mahadia et Foo Kune, a aussi brillé dans l'épreuve de fermeture avec Alpine Challenge. Ce cheval revenait de blessure après une escapade lors de la 19e journée. Soulignons l'aptitude de l'entraineur !

Outre Mahadia, l'écurie Zaki s'est aussi offert un doublé. Royal Virtue s'est adjugé l'épreuve inaugurale. Il a pris les devants et n'a pas été rejoint. Stageworld devait employer la même tactique dans la 7e épreuve.

Le nouveau de l'établissement Ruhee, Royal Sovereign s'est révélé être trop fort pour le 0-25 de la 2e course. Il n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux bien qu'il ait eu des difficultés à négocier les contours. Une fois ce problème réglé, il devrait encore faire plaisir !

Captain Persia a causé une petite surprise dans la 3e. On espérait plutôt Cybotix réussir ! Ce dernier a eu un trajet abominable ! Captain Persia a tout le temps été devant. Il a bien résisté aux retours de ses rivaux.

Si Narang a pu être déçu de la prestation de Cybotix, il a pu se consoler avec la victoire de Backpacker dans la 4e. Cette victoire a été plus difficile que prévue. Bheekary n'a rien lâché dans le dernier décamètre !

Daby a été de la fête grâce à Sea Dance dans la 5e. Une autre victoire glanée de bout en bout à l'occasion de cette 36e journée. Rendez-vous demain pour une journée dominicale. Une journée où la météo prédit toutefois de la pluie.