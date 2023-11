Afrique: En avant pour la première édition de bodybuilding au naturel

La musculation naturelle sera à l'honneur lors d'un concours qui se tient ce matin. Mais qu'est-ce au juste ? Explications.

Trente-cinq participantes et participants, muscles définis et luisants, seront sur la scène de l'auditorium Octave Wiehe, à Réduit, aujourd'hui à partir de 10 heures. Leur but sera le même : tenter de décrocher le premier prix de la première édition du concours organisé par la World Natural Bobybuilding Federation. Mais ce n'est pas la première fois que des hommes et femmes musclés défilent sur scène pour un titre. Quelle est la différence ? Jean-Laurent David, vice-président de la branche locale de la fédération, donne les détails.

Le concept de la musculation naturelle est simple. Travailler son corps sans se doper. «Nous mettons en avant le travail personnel de chaque participant, sans l'apport de dopants. Nous mettons en valeur la beauté des muscles naturels, la musculation healthy» , avance Jean-Laurent David. Certes, le processus est plus lent, mais il n'y a aucun risque d'avoir des maladies cardiaques et autres complications à 35 ans, précise-t-il. L'exemple qu'il cite est lui-même. Il lui a fallu dix ans pour passer de 52 kg à 78 kg. Comme le développement est plus lent, cela impose une certaine discipline chez les adeptes. «Il y a un rythme à mettre en place, un régime à suivre... En gros, pour pouvoir constater le développement, il faut s'imposer une certaine rigueur de vie. Cela aide dans les autres aspects de la vie aussi.»

Pourquoi cette idée ? Selon le coach, le fitness et les beaux muscles sont de plus en plus à la mode. Au-delà d'un mode de vie saine, le côté esthétique est pris en compte aussi. «Cependant, chacun voit les choses à sa manière. Il y en a qui prennent les chemins de traverse. Nous mettons l'accent sur le naturel et l'effort. On ne peut pas prôner l'exercice pour la santé en utilisant des produits qui peuvent avoir un effet négatif. Il faut être cohérent», réitère-t-il. Quant aux participants, ils sont tous traités de la même manière. Les prix incluent des abonnements aux gyms, des suppléments naturels, ou encore, des contrats de publicité avec les marques locales. De plus, les novices sont encadrés pour pouvoir s'entraîner sans danger.

En amont de la compétition, explique le coach, les participants sont soumis à un détecteur de mensonges et des analyses d'urine pour confirmer qu'ils n'ont pas pris de produits dopants au cours des dix dernières années. «Cela inclut les anabolisants et les hormones. Cependant, les compléments alimentaires naturels sont autorisés», dit Jean-Laurent David lorsqu'il aborde la question du déroulement de sa compétition. De plus, le jury sera composé de cinq membres, tous issus de la fédération hors de Maurice. Deux viennent de France, un de Dubaï et un autre du Canada, ce qui assurera une impartialité totale. Quant aux candidats, ils seront notés selon plusieurs facteurs dans différentes catégories.

