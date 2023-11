Ile Maurice: Cette année, les gagnants iront sur la plateforme de Cannes

Cette année, le festival du film par True Tesla Technologies revient. Prévu pour les 14 et 15 décembre dans les nouvelles salles de MCine à Trianon. L'initiative lancée par Deane Thomas, producteur du film documentaire Three Wise Men Parallel Lives tourné à Maurice et qui a remporté une trentaine de récompenses dans les festivals de cinéma à travers le monde.

Le film Three Wise Men continue à enchaîner les succès. Cette fois-ci, c'est avec la Mauritius Broadcasting Corporation pour une diffusion sur la chaîne.

Une récompense qui ravit Deane Thomas qui explique que c'est le rêve d'un producteur de film que de voir son oeuvre publiée ou diffusée. Pour revenir au Festival du film par Tesla, cette année, la franchise connaît quelques nouveautés qui feront le bonheur de plus d'un. «Cette année , le festival sera en partenariat avec le Cannes World Film Festival. Les gagnants du précédent festival auront la chance de voir leurs films diffusés lors du festival français. On a reçu 27 films de Cannes. D'ailleurs, nous aurons une catégorie spécialement pour les films qui proviennent de là-bas» , explique Deane Thomas.

Cette année, le festival a accueilli plus de 90 entrées. Pour Deane Thomas, le festival cette année encore vise à mettre en lumière la créativité des producteurs mauriciens mais aussi raviver la passion de ceux qui aiment le cinéma. Cette cérémonie de récompenses cinématographiques réunira des cinéastes de la scène internationale et locale. Ce festival du cinéma a pour but de réunir des cinéastes locaux et internationaux afin de partager la culture, les idées, les connaissances, l'expérience et les créations de chacun.