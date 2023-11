Sénégal: La réhabilitation de la décharge de Meubeuss au menu d'un atelier

Sangalkam (Rufisque) — Des récupérateurs et recycleurs de la décharge de Meubeuss, des responsables du Projet de Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) et divers acteurs prennent part, ce samedi, au Lac rose, à l'atelier de réflexion et de planification pour la réhabilitation de ladite décharge et l'amélioration des conditions de vie et de travail des récupérateurs.

« C'est un atelier qui va nous permettre effectivement d'abord de nous familiariser, mais aussi de discuter du devenir des récupérateurs (...) parce qu'aujourd'hui le Promoged a une couverture nationale mais son projet phare, c'est la résorption progressive de la décharge de Meubeuss », a expliqué, Ibrahima Diagne, directeur du Promoged en marge de l'ouverture de l'atelier.

Organisée par l'Association « Bokk Diom » des récupérateurs et recycleurs de la décharge de Meubeuss, avec l'appui technique et financier du Promoged, la rencontre se poursuit jusqu'à lundi.

« Cette résorption va impérativement impulser des changements dans l'exploitation de la décharge de Meubeuss, des changements dans la filière du recyclage et de la valorisation. On considère que ces changements sont plus que des opportunités et ces opportunités, les récupérateurs sont censés les saisir. Et pour mieux se préparer, il faut être préparé », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le »credo » du Promoged, »c'est le dialogue d'abord mais surtout la responsabilisation » des acteurs.

»Nous voulons que les récupérateurs assument leur responsabilité. Nous voulons des récupérateurs qui soient une force de proposition. L'idée est qu'on travaille ensemble la main dans la main et qu'on puisse avancer ensemble », a dit Ibrahima Diagne.

Arona Niass, président de l'association des récupérateurs et recycleurs de la décharge de Meubeuss a pour sa part, magnifié la tenue de cette rencontre qui selon lui permettra aux divers acteurs de s'entendre et travailler pour l'émergence de ce secteur.

« Depuis un certain temps, nous avons senti un soutien fort du Promoged. Nous attendons de nos membres une entente forte, une solidarité entre nous récupérateurs et recycleurs de la décharge. Nous devons ensemble avec le Promoged, conjuguer nos efforts pour arriver à un Sénégal émergent », a-t-il déclaré.

« Nous évoluons dans la récupération et le recyclage des déchets. Et si nous travaillons jusqu'à ce que l'Etat s'intéresse à cette activité, nous pensons que nous devons beaucoup donner aux récupérateurs leur vraie place », a-t-il indiqué.