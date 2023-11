Sénégal: Lutte - Modou Lo/Ama Baldé ce dimanche à l'arène nationale - «Mortal combat» pour une couronne

Annoncé depuis quatre saisons déjà et reporté à plusieurs reprises, le combat qui va opposer Modou Lo de Rock Energie à Ama Baldé et doté du drapeau du 2ème Tigre de Fass, Moustapha Guèye, se tiendra demain dimanche 5 novembre à l'Arène Nationale. Cette affiche qui fait courir le monde de la lutte aura comme principal enjeu la couronne du «Roi des arènes» que le Roc des Parcelles assainies espère conserver encore longtemps. Un titre qu'il a conquis suite à sa probante victoire sur Eumeu Sène. En challenger, le fils de l'ancien champion Falaye Baldé a promis à ces adversaires de relever le défi et de ramener cette distinction tant convoitée à Pikine.

Ama Baldé endosse le rôle de challenger et il affiche depuis quelques saisons la ferme ambition de ramener la couronne du Roi des arènes. Interrogés dans leur grande majorité, les supporters Pikinois croient que le fils de l'ancienne terreur des arènes Falaye Baldé a rendez-vous avec la couronne de Roi. Une couronne que le Roc des Parcelles a purement et simplement réussi à déposséder en 2019 des mains du doyen des lutteurs Pikinois, Eumeu Sène. Ama Baldé a déjà fait la promesse. « Je ne vois rien d'autre que la victoire et c'est ce que je dois à Pikine.

J'ai travaillé dur pour ce moment et la balle est désormais dans mon camp. Moi, Amadou Baldé, je ferai le maximum pour battre mon adversaire. Je ne demande à personne de venir au stade pour créer des problèmes. Je vais me battre car c'est moi le principal concerné », a promis le Pikinois. Entrée dans l'arène lors de la saison 2008-2009, Ama Baldé s'achemine vers le combat le plus important de sa carrière. Une carrière riche aujourd'hui de 13 victoires. Ces débuts tonitruants de celui que l'on nomme «Cellu bu ndaw» (le Vau) a été stoppé par Ness de Lansar en 2010 et en 2012 par Gouy Guy en 2012. Depuis ces deux revers, le Pikinois a réussi à enchaîner par des victoires dont les plus retentissantes ont été remportées devant Tapha Tine, Gouy Gui (revanche) et ensuite contre Papa Sow. Une belle série où il a pu ressortir toute l'explosivité, la hargne et une rapidité d'exécution qui atteste de la finesse technique d'Ama Baldé.

Ce bagage technique et cette puissance athlétiques dont il dégage ne devraient pas être de trop devant son ingénieux adversaire du jour. Affublé du sobriquet de «Kharagn» (l'ingénieux), Modou Lô est certainement d'un autre calibre que tous les adversaires qu'il a jusqu'ici croisés.

En acceptant d'affronter l'espoir pikinois, de mettre le trône en jeu le titre, Modou Lô a fini de mesurer tous les risques que cela entraînera. Pour ce défi, il peut compter sur son expérience des combats d'envergures et sa technicité pour s'imposer et conserver sa couronne. Le chef de file de l'écurie Rock Energie dispose d'un des palmarès les plus élogieux dans le cercle des ténors. En 24 combats, il a enregistré 20 victoires contre 1 nul face à Lac de Guiers 2 et deux défaites concédées contre Balla Gaye 2 en 2010 puis en 2019.

Quelques semaines après son 2ème revers contre le Lion de Guédiawaye, le lutteur des Parcelles a rebondi avec brio en s'imposant devant Eumeu Sène. Un probant succès qui lui a d'ailleurs valu le titre du Roi des arènes, alors détenu par le Pikinois.