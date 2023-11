Congo-Kinshasa: Conflit interethnique à Tshopo - Georges Buse Falay exhorte les Mbole et les Lengola à la paix

Georges Buse Falay, notable de la province de Tshopo et candidat à l'élection présidentielle de 2023 a appelé, vendredi 4 novembre, les communautés Mbole et Lengola à faire la paix pour le développement de leur province et se concentrer sur les élections qui pointent à l'horizon.

Dans un message intitulé "Message de paix, de réconciliation et d'espoir" destiné à ces deux communautés en conflit, Georges Buse Falay leur rappelle que depuis la nuit de temps, leurs ancêtres vivaient ensemble et les ont élevés ensemble dans ce même espace où tous pratiquent l'agriculture, la pêche et l'élevage.

Cet ancien directeur de cabinet de feu Président Laurent-Désiré Kabila affirme qu' « aujourd'hui, c'est la guerre économique dont les grands bénéficiaires ne sont ni Mbole, ni Lengola qui est en train de ravager nos deux communautés ».

Il ajoute : « Nos ancêtres avec le degré d'amour qui les caractérisait ne nous ont même pas inculqués, un seul instant, la notion des limites ou frontières dans notre espace commun ».

Pour lui, la province de Tshopo, en général, et la ville de Kisangani, en particulier, demeurent un berceau de l'hospitalité.

D'où son appel à favoriser le climat de paix et de vivre-ensemble pour le bien-être commun.

Depuis avril dernier dans la commune urbano-rurale de Lubunga, un conflit foncier entre les communautés ethniques Mbole et Lengola a dégénéré en affrontements et attaques armées de deux parties. Ces confrontations ont causé de dizaines de morts et le déplacement des centaines de personnes.