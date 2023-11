Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - Adolphe Mbou-Maba échange avec Benoit Rousseau

Le haut-commissaire à la Justice restaurative et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a reçu, le 3 novembre à Brazzaville, l'expert technique international, Benoit Rousseau.

Au cours des échanges, le magistrat français a saisi l'occasion pour bien connaître les fonctions du Haut-commissariat et surtout d'en comprendre la nature. « Cet échange avec le haut-commissaire m'a permis d'apprendre les missions de son institution, ses difficultés , sa vision et ses perspectives. Je suis sensible aux questions de justice.

Ainsi, il est nécessaire de former un personnel judiciaire spécifique attaché à la protection légale de l'enfance et qui travaille avec les magistrats en charge des mineurs », a-t-il déclaré avant de souligner qu'une connaissance accrue de cette nouvelle institution, créée il y a deux ans, permettra à ce personnel judiciaire d'être l'interface entre le Haut-commissariat et les ministères partenaires.

« A ce titre, je dois dresser un état des lieux de la situation concernant dix filières professionnelles identifiées dont la protection légale de l'enfance. Ayant appris l'existence de cette nouvelle institution et ayant suivi les travaux de sa délégation à Rouen en France, il m'a paru indispensable de rencontrer le haut-commissaire », a-t-il conclu.