Afrique Centrale: Crise tchadienne - Signature d'un accord entre le Gouvernement et 'Les Transformateurs'

La facilitation amorcée par le président Félix Tshisekedi dans la crise tchadienne est en train de porter ses fruits.

La cité de l'Union africaine a servi de cadre, le mardi 31 octobre à Kinshasa, à la cérémonie de signature d'un Accord de principe entre le gouvernement tchadien et le parti politique d'opposition « Les Transformateurs ». C'est sous le patronage du chef de l'État congolais que s'est déroulée cette manifestation, trois mois après les consultations menées par Félix Tshisekedi en terre tchadienne. Cet accord est conclu pour permettre le retour au Tchad du président du parti politique « Les Transformateurs » et de tous ceux qui avaient eu à quitter le territoire tchadien à la suite des évènements malheureux du 20 octobre 2022.

Le Dr Succès Masra, président du parti « Les Transformateurs », a exprimé sa satisfaction de l'issue heureuse du processus entamé sous l'égide du président Félix Tshisekedi. « Cet accord permet de rentrer au Tchad pour exercer librement ses droits civiques et politiques. Dès demain, on peut rentrer chez soi. Ce n'est qu'une question d'heures et de jours », a-t-il déclaré. Même satisfaction chez M. Adberaman Koulamallah, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, qui a représenté le gouvernement tchadien. « Je tiens à féliciter le président Masra parce qu'il faut du courage pour accepter les accords. Cet accord ne remet pas en cause le droit constitutionnel à exercer librement ses activités d'homme politique », a-t-il indiqué. Il espère voir tous ceux qui ont quitté le Tchad pour des raisons politiques rentrer au pays pour revoir leur famille et poursuivre leur vie politique.

Pour rappel, le président Tshisekedi a été désigné, en octobre 2022, facilitateur du processus de transition au Tchad par ses pairs de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). En juillet 2023, le chef de l'État avait effectué une mission au Tchad où il avait rencontré les différents protagonistes de la crise tchadienne ainsi que les partenaires de ce pays. Dans un communiqué signé le mardi soir par le président Tshisekedi, la mission de facilitation de la CEEAC pour le processus de transition au Tchad dit compter sur la bonne foi des parties à cet accord pour sa mise en oeuvre effective. Elle réitère son engagement à accompagner le peuple tchadien pour la décrispation du climat politique, en vue de l'organisation des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.