Congo-Brazzaville: Distinction - Brice Voltaire Etou Obami reçoit le prix du 'Mérite panafricain'

Le prix du "Mérite panafricain" 2022/2023, catégorie "Meilleures pratiques professionnelles innovantes", a été décerné à Brice Voltaire Etou Obami par le cabinet indépendant international Committee of Excellence (ICE), au cours d'une cérémonie tenue en présence des membres du gouvernement.

La décision de désignation de Brice Voltaire Etou Obami par le cabinet ICE a été prise lors de la deuxième session semestrielle du jury, le 30 juillet dernier à N'Djamena, conformément à la décision du jury de juillet 2023. La cérémonie de distinction a eu lieu à Brazzaville en présence des ministres Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes, Jean Rosaire Ibara, Jacqueline Lydia Mikolo, Juste Désiré Mondélé, ainsi que de bien d'autres personnalités, notamment le conseiller spécial du chef de l'État, directeur du domaine présidentiel, Edgard Nguesso et du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Raoul Ominga.

Institué en 2019, le prix du Mérite panafricain dans sa catégorie Meilleures pratiques professionnelles innovantes reconnait et encourage les valeurs promotionnelles, les personnes physiques et morales qui se déploient au quotidien dans l'accomplissement de leurs missions. C'est dans ce contexte que le cabinet ICE a reconnu les valeurs professionnelles de Brice Voltaire Etou Obami, comme brillant expert-comptable, dont le parcours professionnel est riche et plein d'enseignements.

Sa contribution soutenue en faveur du rayonnement de la profession d'auditeur, d'expertise comptable et financière sur le plan sous-régional et continental a également été saluée par le président du jury de l'ICE, Yves Fofie. Sa compétence personnelle et professionnelle, son sens élevé de collaboration, son sens de responsabilité, son écoute professionnelle, et ses multiples succès et réalisations ont été également reconnus.

« Notre joie est d'autant plus grande que cette distinction internationale puisse se tenir ici à Brazzaville, ville hospitalière chargée d'histoire, pour laquelle vous vous investissez tous les jours avec professionnalisme, efficacité, pour mettre au profit de notre continent l'expertise du cabinet de référence dont vous avez la charge de diriger », a déclaré le président du jury. Tout en encourageant et valorisant le travail des plus méritants, afin que d'autres puissent s'en inspirer.

Bien auparavant, Marc-Antoine Batamio a présenté le cabinet Exco Cacoges créé le 16 décembre 2019 qui compte actuellement un portefeuille de plus de soixante-dix clients, suivi du témoignage d'un client, Calixte Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo. Ce n'est qu'après qu'il y a eu l'étape de la remise solennelle du prix du "Mérite panafricain" 2022-2023 Cat : "Meilleures pratiques professionnelles innovantes" à Brice Voltaire Etou Obami, suivie de la signature des livres d'or et de la remise des cadeaux.

Continuer à oeuvrer pour le bien du continent africain

Manifestant sa joie après avoir reçu son prix, Brice Voltaire Etou Obami a souligné que la comptabilité comme toute technique évolue du jour au jour. Il a signifié sa reconnaissance envers les organisateurs de cet événement, tout en indiquant que les meilleures pratiques professionnelles innovantes sont les moyens par lesquels ils peuvent libérer ce potentiel en créant des solutions novatrices pour les problèmes auxquels ils sont confrontés, en améliorant la qualité des vies des concitoyens et en contribuant au trophée mondial.

« Ce n'est pas seulement un mérite qui m'est attribué, c'est aussi une responsabilité qui m'incombe. En tant que lauréat de ce précieux prix, je m'engage à continuer à oeuvrer pour le bien de notre continent en mettant en avant l'innovation et en travaillant pour un avenir... Dans cette salle, je ne suis pas seulement un individu honoré, mais je représente également le potentiel infini de l'Afrique. Notre continent est une source inépuisable de diversité, de talents et d'opportunités », a-t-il déclaré.

Enfin, Brice Voltaire Etou Obami a promis de continuer à écrire des ouvrages dont La pratique de la comptabilité Ohada révisée qui est actuellement dans le laboratoire, avant d'inviter tous les cabinets, tous les experts comptables de faire ce métier avec une indépendance totale tout en respectant les règles de déontologie professionnelle, notamment, l'intégrité, l'objectivité, la conscience professionnelle, l'indépendance, la confidentialité, le comportement professionnel et faire attention aux risques qui sont liés à l'intimidation, à l'intérêt professionnel. Notons que cette cérémonie était agrémentée par la musique de la fanfare de l'église kimbanguiste, dont Brice Voltaire Etou Obami est le président délégué du collège exécutif national de cette église en République du Congo.