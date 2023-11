Sénégal: L'hôpital de Ourossogui lance son projet d'établissement - Plaidoyer pour «une nouvelle organisation de fonctionnement»

Au cours d'un Comité régional de développement (CRD), présidé par le gouverneur de la région, l'hôpital régional de Ourossogui a procédé au lancement de son Projet d'Etablissement. Mettant en relief le contenu du Document de Planification Stratégique qui retrace l'ensemble des besoins de la structure en terme de santé, de soins et de besoins, en terme de personnel mais aussi d'orientations sur l'environnement interne et externe de la structure, le directeur de l'établissement sanitaire a annoncé une liste d'objectifs concourant au maintien de la qualité et de la sécurité des prises en charge des soins sur la période 2024-2028.

Au moment où la région attend l'ouverture d'un nouveau Centre hospitalier régional d'un niveau 2, avec 150 lits, non loin de l'ancien hôpital (plus de 50 ans d'existence), Dr Ousmane Guèye, le directeur de l'hôpital de Ourossogui, plaide pour «une organisation de fonctionnement» entre l'ancien centre hospitalier et le nouvel hôpital, distants de moins de 5 kilomètres.

«Une fois que l'hôpital Matam-Ourossogui sera ouvert, nous n'allons pas abandonner l'actuel, même s'il existe depuis près de 50 ans. Il y a des services qui ont été récemment créés, avec des équipements neufs et beaucoup de millions investis grâce à des partenaires. Le nouvel hôpital sera une structure clé en mains avec des activités qui se déroulent actuellement au niveau de l'hôpital de Ourossogui, mais qui ne pourront pas être faites au sein du futur hôpital. Nous proposons un redéploiement de ces activités dans d'autres secteurs ou encore faire des aménagements au sein de l'actuel hôpital pour dérouler certaines prestations. Si on établit le lien entre l'actuel hôpital et celui en chantier, nous pourrons satisfaire l'attente des populations», a déclaré Docteur Guèye.

%

COMPLEMENTARITE ENTRE LES HOPITAUX DE MATAM ET DE OUROSSOGUI

S'exprimant au terme du Comité régional de développement (CRD) sur le lancement du Projet d'Etablissement 2024-2028 du Centre hospitalier régional de Ourossogui, le gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, a relevé la nécessité de s'inscrire dans la «complémentarité» entre les hôpitaux de Matam et d'Ourossogui, deux établissement se trouvant sur un rayon de dix kilomètres. «La région de Matam a une spécificité bien heureuse avec deux hôpitaux de niveau 2 qui se trouvent sur un rayon de dix kilomètres. Au lieu de faire dans la concurrence, je crois bien qu'on doit s'inscrire dans la complémentarité», a-t-il déclaré.

Magnifiant le traitement des personnes souffrant d'insuffisance rénale, avec les dialyses qui se font au niveau de l'hôpital régional de Matam, le chef de l'exécutif régional a rappelé que «la vocation première de de la structure était d'abriter le pôle mère-enfant de la région de Matam, même si cet établissement sanitaire accueille d'autres spécialités». A cet égard, préconise-t-il, «d'engager la réflexion, avec la participation du niveau central, pour voir comment valoriser et rationaliser les prestations au niveau de ces structures hospitalières qui sont distantes de moins d'une dizaine de kilomètres, auxquelles s'ajoute l'hôpital de Agnam qui est du même niveau».