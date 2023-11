Afrique de l'Ouest: Exposition internationale horticole de Doha - La diversité florale du Sénégal, l'attraction

Le parc Al Bidda de Doha, au Qatar, a ouvert ses portes à l'Exposition Internationale sur l'Horticulture de Doha. Un événement de renommée mondiale réunissant des passionnés de plantes, des jardiniers, des experts en horticulture, des chercheurs et des amateurs d'art floral. Cette exposition met en lumière la richesse de la flore mondiale, la préservation de l'environnement et l'importance de la durabilité. En plus de ses produits horticoles, le Sénégal met en avant son artisanat d'art et établit des partenariats pour ses participants.

(Doha) - L'exposition de Doha compte la participation de 80 pays venant des quatre coins du monde et se déroule sur le parc Al Bidda, qui s'étend sur une superficie de 1,7 million de mètres carrés. L'Exposition Internationale sur l'Horticulture de Doha présente des jardins botaniques, des expositions artistiques, des installations paysagères, des ateliers éducatifs et bien plus encore. Les visiteurs peuvent explorer des jardins thématiques venant du monde entier, découvrant ainsi une variété spectaculaire de plantes, de fleurs, d'arbres et de créations paysagères.

La délégation sénégalaise est conduite par Mme Zahra Iyane Thiam, Directrice générale de l'Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX). Elle est accompagnée de nombreux acteurs de l'horticulture et d'artisans visant à diversifier les opportunités pour les participants sénégalais au Qatar. Selon Mme Zahra Iyane Thiam, cette participation est une opportunité pour le Sénégal de montrer sa diversité florale.

%

«Un jardin, composé de plusieurs espèces, a été aménagé avec l'appui de la Direction des Eaux et Forêts, ainsi que du laboratoire botanique de l'UCAD. Le modèle sénégalais peut également être dupliqué au Qatar, en termes d'aménagement des zones arides et d'agriculture durable. Le Sénégal a réussi à matérialiser la zone des Niayes, une innovation majeure qui nourrit une grande partie de la population sénégalaise. Cette zone est le résultat de la récupération des terres à partir des dunes», a laissé entendre Zahra Iyane Thiam.

Mme la Directrice générale souligne que l'exportation de plantes ornementales a toujours été le parent pauvre de l'horticulture au Sénégal, mais que l'ASEPEX travaille pour corriger cette situation afin de rivaliser avec le Kenya, premier exportateur en Afrique. «L'objectif majeur de l'ASEPEX sera désormais de promouvoir l'exportation florale. Dès que nous sommes venues, des pays comme le Japon la Hollande qui jusque-là demeure le seul pays qui est fournisseur de plantes au Qatar, se sont intéressés au paysage du Sénégal ; c'est déjà bien, compte non tenu des autres opportunités qui s'offrent à nous.

Le pavillon Sénégalais suscite la curiosité. Il s'agira donc pour nous de percer le marché parce qu'en terme d'exportation, le Kenya est largement en avance sur nous. Il y a une bonne opportunité et nous pensons que le Sénégal fera tache d'huile à cette exposition parce que, hormis le Japon, nous sommes le seul pays qui a réussi à exporter autant d'espèces, sur les 80 pays participants», renseigne cette dernière.

L'EXPOSITION DES ARTISANS ET LA FORTE AFFLUENCE VERS LE PAVILLON SENEGALAIS

Elle a également annoncé que plus de 120 espèces ciblées, en collaboration avec le Laboratoire Botanique et la Direction des Eaux et Forêts, sont acheminées depuis à Doha ; mais une petite partie est retenue en Turquie, en cours d'acheminement. N'empêche, le pavillon sénégalais suscite l'intérêt des visiteurs, et des rencontres « Be To Be » sont prévues entre les professionnels de l'horticulture et la Société Nationale de l'Horticulture du Qatar, ainsi que la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) et celle du Qatar, pour diversifier les opportunités pour les participants sénégalais.

Dans une optique de promotion du savoir-faire sénégalais et de l'aspect économique de l'exposition, des artisans exposent à Doha, «compte non tenu du savoir-faire du made in sénégalais qu'on a voulu exporter ici, à Doha. Et je puis vous dire que dès que les artisans ont commencé à déballer leurs produits, il y a une forte affluence vers le pavillon sénégalais. On a une installation timide, certes, mais nous espérons, d'ici quelques temps, une forte affluence», a conclut la Commissaire de l'exposition du pavillon Sénégal.

L'attrait pour les produits sénégalais est palpable, et le lancement officiel du pavillon est prévu le 6 novembre, avec la venue de Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce. L'Exposition Internationale sur l'Horticulture de Doha s'annonce comme une opportunité majeure pour le Sénégal de faire rayonner sa diversité florale et son expertise, tout en établissant des partenariats économiques et culturels avec d'autres pays participants.