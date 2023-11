Sénégal: 5ème conférence FANUS - Les médias invités à être des relais auprès des ménages

En prélude de la cinquième conférence de la Fédération Africaine des Sociétés de Nutrition (FANUS, en Anglais), qui aura lieu du 19 au 24 novembre 2023, à Dakar, l'Association de Nutrition et d'Alimentation du Sénégal (ANAS) a convié la presse à un atelier d'information et d'orientation. Cette rencontre consiste à outiller les hommes de médias sur les enjeux de la nutrition. Ainsi, vue l'importance de cet évènement, qui a pour objectif de favoriser les échanges scientifiques et techniques et d'approfondir les connaissances sur les problèmes alimentaires et nutritionnels en vue d'éclairer les décideurs et sensibiliser les populations sur ces questions vitales, Dr Valerie Quenum Ndiaye, présidente de l'ANAS, invite les médias à être des relais pour faire redescendre l'information au niveau des ménages.

Cinquième du genre, cette conférence initiée par le FANUS, en collaboration avec l'ANAS, qui se tiendra du 19 au 24 novembre prochain, à Dakar, précisément au King Fad Palace, va servir de plateforme pour partager, selon l'ANAS, les connaissances, les compétences, les bonnes pratiques et tous les efforts déployés afin de relever les défis et de réfléchir à un plan d'action pour accélérer l'atteinte des cibles mondiales et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ayant pour objectif majeur de favoriser les échanges scientifiques et les connaissances sur les problèmes alimentaires et nutritionnels, en vue d'éclairer les décideurs et sensibiliser les populations sur ces questions vitales, la présidente de l'ANAS trouve qu'il est important que le message qui doit découler de cette rencontre puisse servir aux ménages, afin de prévenir beaucoup de maladie.

A cet effet, Dr Valerie Quenum Ndiaye invite les médias à servir de relais au niveau des ménages. «On a besoin des acteurs pour faire redescendre cette information-là, jusque dans les ménages. Je pense que vous êtes une cible privilégiée. Comment faire pour que ces messages qui vont sortir à la conférence puissent arriver jusque dans les ménages ? Je pense qu'à travers tous les canaux que vous véhiculez, cette information déjà pourra arriver», a plaidé la présidente de l'association.

Le thème du conclave porte sur : «Approche multisectorielle pour renforcer les systèmes alimentaires et atteindre les objectif de nutrition durable en Afrique». Le Pr Adama Diouf, a justifié le choix du thème par le fait que la nutrition est aujourd'hui, une priorité mondiale. Selon elle, «en Afrique, le nombre d'enfants touchés par la malnutrition est élevé». Il s'agira ainsi, lors de cette rencontre, de voir «comment on peut avoir une synergie d'actions pour abréger durablement en renforçant nos systèmes alimentaires», a dit le Pr Diouf.

Il faut noter que près de 500 personnes issues des agences multilatérales, des ONGs, des organisations de la société civile, du secteur privé, des institutions gouvernementales, et du monde de la recherche et de l'éducation sont attendues à cet évènement international.