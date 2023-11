Afrique de l'Ouest: Partenariat - La Fédération française offre ses services au basketball sénégalais

Le Fédérations sénégalaise de basketball a signé hier, vendredi 3 novembre, un partenariat avec son homologue français dans le cadre de la formation. L'accord qui a été conclu, à Diamniadio, ouvre la formation aux dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueuses et offre la possibilité au Sénégal de se regrouper en France dans le cadre de la préparation aux compétitions.

Me Babacar Ndiaye (président de la Fédération sénégalaise de basketball) et Jean Pierre Mr Suitat, président de la Fédération sénégalaise de basket ont procédé à la signature de la convention à Diamniadio

«Cette convention n'est pas nouvelle, elle date de longtemps. Aujourd'hui, c'est le renouvellement qui a permis à la FSBB de bénéficier pendant plusieurs années du soutien de la fédération française de basket-ball. Sur plusieurs points, la formation des cadres, des dirigeants, des entraîneurs, des arbitres, ainsi que la possibilité offerte à nos équipes nationales de pouvoir se regrouper en France dans le cadre de la préparation aux compétitions», s'est félicité Me Babacar Ndiaye en présence du Directeur technique national, Raoul Toupane.

Pour Jean Pierre Suitat, ce partenariat qui vise une quinzaine de fédérations en Afrique, prend en charge quatre composantes dans la famille du basketball que sont les dirigeants, les techniciens, les arbitres et les joueurs et joueuses. Ce, dans le but de leur faire bénéficier de l'expérience du basket français.

«J'avais souhaité qu'on organise un vrai partenariat avec les fédérations en Afrique car, je suis convaincu que c'est un continent avec un potentiel extraordinaire pour le basket-ball. Il faut donc démarrer à la base. Aujourd'hui, une quinzaine de fédérations en Afrique sont concernées par cette convention.

Le principe est de s'occuper des quatre familles qui composent une fédération : les dirigeants, les techniciens, les arbitres et les joueurs et joueuses. Mais aussi proposer un partenariat avec lequel on va s'occuper de la formation et d'un encadrement. Il s'agit aussi de leur permettre de bénéficier de l'expérience du basket français, allier une vraie réflexion stratégique et ensuite le travail sur le terrain», a déclaré le patron du basket français.