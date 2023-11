Sénégal: Ziguinchor/L'ancien préfet de Dakar officiellement installe - Mor Talla Tine prend les rênes de la Gouvernance

Après plus de cinq ans de service, Guedji Diouf passe le relais à l'ancien préfet de Dakar, Mor Talla Tine, qui a officiellement pris service hier, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba. Ce dernier n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Guedji Diouf. «C'est un homme qui a travaillé avec beaucoup d'engagement et d'abnégation pour consolider la paix en Casamance.

Après tous les témoignages entendus, je puis aussi attester qu'il a été un grand gouverneur, ici, et qu'il laisse ici un souvenir important parce que l'action qu'il a menée est une action qui reste dans la durabilité, pour renforcer notre commun vouloir de vivre ensemble...», témoigne le ministre de l'Intérieur qui a installé Mor Talla Tine dans ses nouvelles fonctions de chef de l'exécutif régional.

Le nouveau locataire de la Gouvernance de Ziguinchor, conscient des défis qui l'attendent, de déclarer ceci : «je mesure à sa juste valeur les enjeux et défis qui m'attendent dans cette belle et naturelle région... Je demeure convaincu que, par la grâce de Dieu,... nous disposerons des leviers nécessaires pour placer la région sur la bonne trajectoire, à la satisfaction de tous...», a martelé le nouveau gouverneur de Ziguinchor qui a saisi l'occasion pour lancer une invite aux populations du Sud.

«Je saisi ce moment privilégié pour inviter les populations du Blouf, du Fogny, des Kalounayes et du Hassa, les notabilités coutumières et religieuses, les élus territoriaux et tous les acteurs de la région à poursuivre la collaboration avec l'administration, avec plus de rigueur...», lance celui qui a été adjoint au gouverneur de Ziguinchor il y a quelques années.

Entre témoignages et discours d'hommage, la cérémonie solennelle était teintée d'ambiance et de festivités, devant la gouvernance de Ziguinchor, hier vendredi après-midi. Le désormais ancien gouverneur Guedji Diouf, affecté à Tambacounda, laisse son empreinte et une belle image à Ziguinchor qui lui a rendu un vibrant hommage.