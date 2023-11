Sénégal: Protection sociale - L'avant-projet partagé avec la société civile et les partenaires

La Société civile et les partenaires au développement engagé dans la protection sociale ont examiné, hier jeudi, à Dakar la dernière mouture du projet de Loi d'orientation de la protection sociale devant être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption.

Depuis plusieurs années déjà que les gouvernements respectifs des différents régimes n'ont cessé de se démêler à l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement celles pauvres et/ou vulnérables sans au préalable avoir mis en place un cadre institutionnel même si, par ailleurs, les différentes politiques publiques ont été couronné de protection sociale. Ce cadre institutionnel a fait, hier jeudi, à Dakar l'objet d'un atelier de partage d'avant-projet de la Loi d'orientation de la protection sociale avec la société civile et les partenaires au développement.

Considérée comme un droit humain dont l'Etat demeure le principal garant, la protection sociale est aujourd'hui le fruit de l'engagement international en faveur de la protection sociale qui transparait dans les Objectifs de développement durable (Odd) et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Au Sénégal, le gouvernement a inscrit « la protection sociale au coeur des politiques publiques. Son inscription dans l'axe 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE), « Capital humain, Protection sociale et Développement durable » en est la parfaite illustration », a dit madame le délégué général, Aminata Sow.

%

Cette ambition volontariste est réaffirmée dans la Stratégie nationale de protection sociale (Snps) dont les objectifs épousent les orientations de la recommandation 202 de l'Organisation internationale du travail (Oit) sur les socles de protection sociale pour garantir une couverture sanitaire et un minimum de revenus aux populations. Bâtie autour du cycle de vie, la Snps vise à « construire un système de protection sociale accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, fournissant à chacun(e) un revenu minimum garanti et une couverture maladie, mais aussi un filet de sécurité global assurant la résilience face aux risques sociaux et à tous ceux qui souffrent des chocs et des crises pouvant les faire basculer dans la pauvreté », dira Mme Sow.

Et c'est dans cette que le Sénégal, sous l'impulsion du président Sall a fait « des choix stratégiques en matière de protection sociale, jamais égalés, en faveur des populations » qui se traduisent notamment par entre autres ; le Programme national de bourses de sécurité familiale (Pnbsf), récemment institutionnalisé par décret n°2023-847 du 07 avril 2023 ; la Couverture maladie universelle (Cmu) ; la Carte d'égalité des chances (Cec).

Notons que ces initiatives sont financées sur ressources propres de l'Etat. Ce qui démontre « l'engagement du Gouvernement au profit de nos concitoyens économiquement faibles », a salué Mme le délégué général.

L'avant-projet de loi d'Orientation de la protection sociale « est le résultat d'un long processus qui a été participatif et itératif » a-t-elle précisé.

Amadou Kanouté, directeur exécutif de Cicodev Afrique, porte-parole du jour de la société civile de saluer la démarche participative et inclusive de la Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale (Dgpsn). Il ajoutera : « Ce projet de loi d'orientation de la protection sociale est l'aboutissement d'un long processus de réflexions de l'ensemble des acteurs pour donner corps à l'ordonnancement juridique de la politique de protection sociale. Et nous société civile saluons l'engagement sans faille de tous les acteurs pour faire adopter ce projet de loi », a-t-il dit.