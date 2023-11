Egypte: L'état d'urgence décrété dans tous les hôpitaux pour accueillir les blessés de Gaza

L'état d'urgence a été décrété dans tous les hôpitaux notamment ceux du Sinaï Nord, pour accueillir les blessés de la bande de Gaza, conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdel Ghaffar.

Dans une intervention à la TV égyptienne, Abdel Ghaffar a expliqué que le ministère avait élaboré un plan pour fournir toute forme de soutien médical aux frères palestiniens, en s'assurant de l'état de préparation des équipes soignantes et du secteur de la médecine préventive et de la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales.

Des vaccins contre la poliomyélite et la rougeole ont été donnés à 69 enfants étrangers ayant traversé le poste-frontière de Rafah vers l'Egypte, a-t-il ajouté.

Le ministère a reçu la liste du ministère palestinien de la Santé concernant les 81 blessés venus de Gaza et leur état de santé; les ambulances ont transporté 46 d'entre eux mercredi soir vers les hôpitaux du Sinaï nord, a fait remarquer le porte-parole.

Les blessés sont dans un état très difficile et requiert de très hautes compétences pour les soigner raison pour laquelle le ministère de la santé a fait appel à différents cadres médicaux spécialisés ainsi qu'aux professeurs universitaires, a-t-il renchéri, ajoutant que de nombreux médecins et infirmiers avaient demandé de participer au secours des blessés, depuis le début de la crise et que le nombre de demandes augmentait.