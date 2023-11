Algérie: L'entité sioniste n'a que la guerre et l'occupation comme projet

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a affirmé, samedi à Alger, que l'entité sioniste "n'a pas de projet à offrir au monde que le choix de la guerre et de l'occupation", estimant que l'agression qu'il mène actuellement contre la bande de Gaza "n'est pas fortuite, il s'agit d'anciens plans stratégiques de l'entité et de son armée qui attendaient le moment opportun pour les mettre en oeuvre".

Lors d'une conférence de solidarité intitulée "Les exigences du soutien à la cause palestinienne", organisée par le Rassemblement national démocratique (RND) en présence de cadres du parti, d'enseignants et de représentants des factions palestiniennes, l'ambassadeur Abu Aita a adressé un hommage au peuple palestinien dans la bande de Ghaza et dans tous les territoires palestiniens, qui "consentit de lourds sacrifices, afin de se défendre et de faire face à la tyrannie de l'occupation sioniste".

"Il n'est pas inédit pour le peuple palestinien de lutter de la sorte, mais la bataille est, cette fois-ci, extrêmement rude", a-t-il déploré, soulignant que l'agression sioniste en cours à Ghaza "n'est pas une guerre fortuite, il s'agit d'anciens plans stratégiques de l'entité et de son armée qui attendaient le moment opportun pour les mettre en oeuvre, face auxquels notre peuple a toujours lutté et résisté".

Ces plans, explique le diplomate, "consistent notamment à déplacer le peuple palestinien de sa terre, car pour l'occupant c'est le moment ou jamais de commettre ce crime sans précédent et de déraciner un peuple de sa terre et de le déplacer vers un autre Etat", ajoutant que "ce projet d'épuration ne sera guère accepté par les Arabes".

Il a, par là même, adressé un hommage à l'Algérie, direction et peuple, pour sa position de soutien à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à la liberté, se félicitant de l'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'Organisation des Nations Unies (ONU) appelant à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits notamment à établir son Etat indépendant, ainsi que son appel à la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire (AGE) pour accorder à l'Etat de Palestine la pleine adhésion à l'Assemblée générale (AG) de l'ONU.

L'ambassadeur a, dans ce contexte, souligné que les Arabes envisageaient un projet de paix, tandis que l'entité sioniste "n'a que la guerre et l'occupation comme projet".

Le Secrétaire général (SG) du RND, Mustapha Yahi a affirmé que l'opération "*Déluge d'Al Aqsa" menée par la résistance palestinienne "est ancrée dans l'histoire comme étape stratégique de la lutte palestinienne pour la libération", mettant en avant les scènes de résistance, de sacrifice et de refus de déplacement.

Le SG du RND a, également, salué les positions du président de la République qui ne manque aucune occasion pour condamner l'occupation sioniste et ses crimes, ainsi que pour sa décision prise dés les premiers instants de l'agression contre Ghaza, portant ouverture d'un pont aérien pour l'acheminement de l'aide humanitaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais aussi pour son soutien au peuple palestinien, et ses efforts inlassables portant réunification des rangs palestiniens, en sus de ceux fournis pour permette à l'Etat de Palestinien d'accéder à un siège permanent auprès de l'Organisation des Nations Unis, en vue de l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods comme capitale.

Il a condamné les crimes de l'occupant sioniste, notamment les massacres de civils, le siège imposé à la bande de Ghaza, la famine et les déplacements forcés, l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires, le ciblage des écoles, des mosquées, des églises, des hôpitaux, du personnel de santé et des journalistes, faits gravissimes qui devraient, selon lui, être classés dans les catégories des crimes de guerre.

Lors de ce colloque de solidarité, l'enseignant de sciences politiques et relations internationales, Mohamed Khodja, a présenté un projet de recommandations établi par "l'observatoire d'analyse et prospective" du Rassemblement National Démocratique (RND), lors d'un panel ouvert entre ses cadres et ses élites sur la question de l'assistance à la cause palestinienne et le soutien au Palestiniens face à cette offensive et face à ce génocide commis à leur encontre.

Le Rassemblement National Démocratique (RND) a notamment invité " à l'établissement d'un Observatoire national de soutien à la cause palestinienne, qui se chargera de la coordination des efforts de la société civile de par le monde, en faveur de cette cause".

Le projet de recommandations invite, en outre, les banques arabes islamiques et les associations caritatives à travers le monde, afin de mettre en place un fonds qui servira à la reconstruction des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux, et des infrastructures de base, pour reconstruire Ghaza et permettre à ses habitant d'y vivre dignement.

Les représentants des factions palestiniennes ont également été invités à enrichir ces recommandations afin de parvenir à une feuille de route permettant de venir en aide, de la meilleure manière possible, au peuple palestinien face à cette tragédie.