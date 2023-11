Algérie: Bouira - Commémoration du 66e anniversaire de la destruction du village Lejdid par l'armée coloniale

BOUIRA — La localité de Rafour (Iwaquren) relevant de la commune de M'Chedallah (Est de Bouira), a commémoré samedi le 66e anniversaire de la destruction le 4 novembre 1957 de leur village Lejdid et l'expulsion de sa population par l'armée coloniale française, a-t-on constaté.

Des dizaines de citoyens, hommes et femmes, issus de Rafour se sont rendus dans la matinée à Lejdid, situé sur les hauteurs de M'Chedallah et dans le versant sud du Djurdjura, pour commémorer l'incendie de cette bourgade et la déportation de ses habitants par l'armée coloniale le 4 novembre 1957.

"Cette date est ancrée dans nos mémoires, car il s'agit d'un évènement tragique lorsque les forces coloniales françaises avaient incendié Lejdid et délogé ses habitants après avoir soupçonné la présence d'un grand nombre de combattants de l'armée de libération nationale (ALN) dans cette région d'accès difficile", a expliqué Hocine Idir, un ancien Moudjahid.

"L'opération visait à isoler les moudhahidine de l'ALN et à les priver de tout contact avec les populations. Les habitants de Lejdid ont été chassés des lieux, certains ont rejoint M'Chedallah ou Ahnif alors que d'autres ont pris le chemin vers Selloum", a témoigné M. Houcine.

De vieilles femmes du village ayant vécu cet évènement ont évoqué avec émotion le jour de la destruction par incendie de leur village Lejdid.

%

"L'armée coloniale qui a encerclé toute cette région nous a sommé deux jours avant de quitter notre village", a raconté Fatima, une octogénaire et originaire de Lejdid.

La commémoration de cet évènement a été marquée par un riche programme concocté par un comité d'organisation formé de l'association Thadukli et le comité des sages du village de Rafour.

Le programme a été entamé le 31 octobre dernier par une marche vers l'ancien village Lejdid qui a vu la participation de plusieurs dizaines de citoyens.

Un colloque académique nationale sur l'éradication sociale durant la guerre de libération nationale, a été organisé à l'université de Bouira, avec la participation des enseignants et chercheurs en histoires.

Au village Lejdid, le réalisateur Said Oulmi et son équipe ont pu filmer des témoignages de certains habitants à propos de la destruction du village et le transfert forcé de la population vers un camps de regroupement "L'étoile", installé à l'actuel Rafour.

Le film "L'exécution" du réalisateur Youcef Mahsas, a été projeté au cinéma de la ville de M'Chedallah en présence d'un public nombreux.

A la même occasion, une plaque commémorative portant les noms des 41 martyrs tombés aux champs d'honneur sur la route menant de Rafour jusqu'à thaddarth Lejdid, a été inaugurée par les autorités locales de la wilaya.

A Rafour, une caravane comptant 114 enfants du village portant des portraits de Martyrs de la région Iwaquren, a sillonné le village. Une action qui a pour objectif d'inculquer aux nouvelles générations les valeurs de la révolution et le devoir de préserver la mémoire des martyrs, ont souligné les organisateurs.