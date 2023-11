Sénégal: El Hadji Bouya Amar officiellement installé gouverneur de la région de Kaffrine

Kaffrine — Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a installé, samedi, El Hadji Bouya Amar, dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Kaffrine.

M.Amar, précédemment gouverneur de la région de Louga, remplace William Manel, nommé Directeur général de l'administration territoriale (DGAT).

Le ministre a magnifié les »actions » du gouverneur sortant.

»Vos actions à la tête de huit circonscriptions que vous vous avez eu à administrer ont laissé des échos favorables au sein de leurs différentes composantes. La mise en oeuvre des engagements au niveau de la région de Kaffrine est assez perceptible à travers plusieurs réalisations faites », a t-il dit.

Il a rappelé que »servir l'Etat est une mission d'une grande noblesse, qui impose rigueur, droiture et soucis permanent de l'intérêt général ».

Pour sa part, William Manel a remercié ses anciens collaborateurs et tous ceux qui l'ont aidé dans le travail pendant les trois ans ans passés à la tête de l'administration de Kaffrine.

»Mon action dans cette belle région a été toujours sous-tendue et soumise à la sanction de Dieu, des populations que je servais et enfin de ma propre conscience. Tout cela, afin de donner à l'administration une image reluisante et respectée et de répondre autant que faire se peut aux attentes des autorités supérieures et des Kaffrinois », a témoigné M. Manel.

Le ministre de l'Intérieur a présenté le nouveau gouverneur El Hadj Bouya Amar comme »un homme au riche parcours, illustré par sa rigueur, sa compétence et son sens élevé de l'Etat (...) ».

M. Amar a promis de ne ménager »aucun effort pour remplir » sa mission de »servir l'Etat dans cette région, dans une démarche inclusive collaborative (...) ».

Et pour cela, il dit compter sur la collaboration des services régionaux, des coordonnateurs de projets et programmes, des responsables d'ONG et autres structures de développement.

Il a promis d'être à l'écoute des élus territoriaux »dans une démarche de concertation et d'appui conseil par le canal des représentants de l'Etat, dans un esprit de collaboration dynamique ».

»C'est la première fois que j'ai l'honneur de servir au centre du pays, mais je sais dores et déjà que l'essor de cette région reste le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique rurale, l'éducation et la formation, la sécurité périurbaine et rurale avec le vol de bétail malheureusement. Je m'y emploierai de manière quotidienne avec les structures concernées notamment les forces de défense et de sécurité, dont je loue, partout ou j'ai servi, l'engagement, le dévouement et l'efficacité », a dit M. Amar.