Ile Maurice: Air Mauritius dévoile son nouvel hymne «Lorizon»

L'aéroport de Gatwick est devenu la nouvelle plaque tournante des opérations d'Air Mauritius au Royaume-Uni depuis le 30 octobre, marquant une transition significative pour la compagnie aérienne nationale.

L'aéroport de Gatwick est le deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, après celui d'Heathrow, et il accueille chaque année des millions de passagers venant du monde entier. Il est situé à environ 45 kilomètres au sud du centre de Londres, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs internationaux se rendant dans la capitale britannique et ses environs.

Gatwick dispose de deux terminaux principaux, le Terminal Nord et le Terminal Sud, qui offrent une gamme complète de services, y compris des boutiques, des restaurants, des zones de détente et des services aux passagers. L'aéroport est réputé pour son efficacité, sa convivialité et sa modernité, offrant une expérience de voyage agréable aux passagers.

Pour se rendre à Gatwick de Londres, les voyageurs ont le choix entre plusieurs options de transport. L'une des options les plus populaires est le Gatwick Express, un train direct qui relie la gare de Victoria à Gatwick en seulement 30 minutes, assurant un accès rapide et sans encombre à l'aéroport.

En outre, des trains régionaux réguliers, des lignes de bus et des taxis sont disponibles pour les voyageurs qui préfèrent d'autres moyens de transport. Les liaisons de transport vers Gatwick sont bien organisées et offrent une grande variété d'options pour les passagers en provenance de différentes parties de la région de Londres.

Lors de la cérémonie d'inauguration à Gatwick, les invités ont été témoins d'une performance exceptionnelle de la talentueuse chanteuse Anne Gaëlle Bourquin (nom de scène AnneGa), qui a interprété sa toute nouvelle chanson «Lorizon». Cette chanson, profondément enracinée dans la culture mauricienne, reflète les valeurs et la beauté du paysage de l 'île, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante pour les passagers qui débutent leur voyage vers Maurice.

«Lorizon» est désormais l'hymne emblématique d'Air Mauritius, offrant aux voyageurs une expérience auditive authentique à l'aéroport SSR et à bord des avions, ajoutant ainsi une dimension locale et culturelle à leur voyage. AnneGa a également offert une performance captivante à Gatwick et à bord de l'avion, transformant cette inauguration en un événement inoubliable.

Le déplacement des opérations d'Air Mauritius de Heathrow à Gatwick représente une étape stratégique pour la compagnie aérienne. Gatwick est un aéroport exceptionnellement dynamique et bien desservi, offrant des vols vers un grand nombre de destinations internationales.

La décision de la compagnie aérienne de consolider sa présence à Gatwick renforce la connectivité entre Maurice et le Royaume-Uni, offrant aux voyageurs davantage de choix et de flexibilité pour leurs voyages. Ceci ouvre également de nouvelles opportunités pour le tourisme, la diaspora mauricienne et le commerce entre les deux destinations.

Sous la direction de Laurent Recoura, Officer-in-charge d'Air Mauritius, la compagnie aérienne s'engage à revitaliser ses services et à mettre en avant les éléments culturels mauriciens, y compris l'emblème de l'île, le dodo. Air Mauritius a récemment relancé les vols vers diverses destinations internatio - nales, notamment Delhi, Perth, Cape Town, Genève, et bientôt Chennai, avec une attention à l'amélioration de l'expérience des passagers. De plus, des projets passionnants sont en cours, y compris la rénovation du salon Amédée Maingard et d'autres initiatives à venir pour offrir un meilleur service aux voyageurs.

Ce changement stratégique vers Gatwick renforce la position d'Air Mauritius en tant que porte d'entrée privilégiée pour les voyageurs britanniques souhaitant découvrir Maurice, tout en renforçant les liens entre deux destinations exceptionnelles et promettant un avenir lumineux pour la compagnie aérienne.

Le Gatwick Express, moyen le plus rapide pour rejoindre l'aéroport depuis Londres.

Gatwick, où chaque coin est une porte ouverte vers le monde.