Guinée: Évasion de Dadis et Cie - Le ministre de la justice parle d'une opération vouée à l'échec et rassure le peuple de Guinée

« Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, porte à la connaissance du peuple de Guinée que la Maison Centrale de Conakry sis à Kaloum a été le théâtre d'une rocambolesque évasion dans la nuit du vendredi au samedi 4 novembre 2023 aux environs de 5 heures du matin.

L'opération, menée par un commando dont les éléments n'ont pas encore été identifiés, a entrainé l'exfiltration de Capitaine Moussa Dadis Camara, Colonel PIVI, Colonel Thiégboro CAMARA et Blaise GOMOU tous écroués dans cette maison d'arrêt, dans le cadre du procès des évènements du 28 septembre 2009.

Les recherches aussitôt entreprises par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre en état d'arrestation Colonel Thiégboro CAMARA, Capitaine Moussa Dadis CAMARA et Blaise GOUMOU, lesquels ont été immédiatement reconduits à la Maison Centrale de Conakry, présentement placés sous haute sécurité.

Cette opération vouée à l'échec n'est manifestement qu'une malheureuse tentative destinée à saper la volonté et les efforts du Gouvernement de la République de Guinée de mener à son terme le procès juste et équitable en cours dont l'objectif principal est de rendre justice aux victimes de la tragédie qui a résulté des tueries perpétrées le 28 septembre 2009 au stade du même nom et de donner la possibilité aux accusés de se défendre.

%

Le Procès, dont la tenue et le déroulement vertueux sont l'expression de la volonté du Gouvernement de rompre définitivement avec l'impunité, a été apprécié par la Communauté internationale ainsi que les femmes et les hommes du monde entier simplement épris de justice.

Face à cette surprenante évasion qui doit induire une réponse efficace de la part du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Garde des Sceaux a mis en place une cellule de crise pour coordonner la communication interne et externe et évaluer la situation au fur et à mesure.

Le fonctionnement de la Cellule qui est en relation étroite avec les services de sécurité va également dans le sens de la recherche et l'arrestation des fugitifs, d'une part et du renforcement de la sécurité et de la sûreté de tous les établissements pénitentiaires, d'autre part sur toute l'étendue du territoire national.

Aussi, le Garde des Sceaux a instruit les Procureurs Généraux et Procureurs de la République de requérir la force publique, conformément à la loi, en vue de prêter main forte à la justice dans le cadre de la recherche et l'arrestation de tous les présumés auteurs et complices de cette lâche évasion et la sécurisation des établissements pénitentiaires.

Le Garde des Sceaux se plait de rassurer la population que l'opération n'a entraîné ni évasion des autres détenus de droit commun de la Maison Centrale ni occasionner de blessures ou autres dommages envers les gardes pénitentiaires.

Devant cette lâche tentative d'évasion, le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'associe au Ministère de la Défense pour inviter les citoyens au calme et à la sérénité.

Il donne l'assurance au peuple de Guinée, notamment aux victimes des évènements du 28 septembre 2009 que le procès se déroulera normalement et qu'aucune manoeuvre ne détournera le Gouvernement de sa mission régalienne, celle d'assurer la paix et la sécurité à travers le bon fonctionnement de la Justice qui reste et demeure la boussole de la refondation de l'Etat.

Il remercie les forces de défense et de sécurité pour l'appui inestimable dans la recherche et l'interpellation des personnes mises en cause ».