Afrique: Nabil Ammar à l'ouverture des travaux de la 44-ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Yaoundé au Cameroun - « Il est plus qu'urgent, aujourd'hui, d'agir pour la paix et de mettre fin au drame humain à Gaza »

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Nabil Ammar, en sa qualité de Président de la Conférence Ministérielle de la Francophonie, a souligné que l'O.I.F, dont la Tunisie est un pays fondateur, ne peut, conformément aux valeurs fondamentales de la Francophonie, rester silencieuse face à une telle situation dramatique.

M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de la 44 è session de la Conférence ministérielle de la francophonie qui se tient les 4 et 5 novembre 2023 sous le thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones », dans la capitale camerounaise, Yaoundé, et ce en présence du Premier ministre camerounais, M. Joseph Dion Ngute et avec la participation de quelque 70 délégations de 88 pays.

Lors de son discours d'ouverture en sa qualité de Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), le ministre a rappelé le succès du Sommet de Djerba, tenu dans notre pays en novembre 2022, qui a coïncidé avec la célébration du cinquantième anniversaire de la fondation de l'Organisation internationale de la Francophonie, soulignant l'attachement de la Tunisie, l'un des pays fondateurs de cette organisation, aux principes sur lesquels repose la francophonie, tels que la diffusion des valeurs de paix, de solidarité, d'égalité, de respect mutuel et de la diversité.

%

Dans le même contexte, le ministre a souligné que le choix par la Tunisie pays du slogan « Communication dans la diversité : le numérique comme outil de développement et de solidarité dans l'espace francophone » à l'occasion du Sommet de Djerba, s'inscrit dans le cadre des efforts de la Tunisie pour inscrire la Francophonie dans une vision d'avenir à même de permettre à cet espace de répondre aux défis émergents et de faire du numérique un outil d'action francophone plus solidaire et plus efficace dans l'intérêt des citoyens appartenant à cet espace.

Nabil Ammar a appelé dans le même sillage à renforcer la solidarité au sein de l'espace francophone marqué par des crises multiples, et à trouver des solutions communes et durables, dans le cadre d'une démarche solidaire, aux différents défis aussi bien sur le plan sécuritaire qu'aux plans économique, social, énergétique, environnemental oui celui relatif à la migration et auxquels l'espace francophone est confronté.

Au cours de son discours, le ministre a affirmé la position ferme de notre pays en faveur de la juste cause palestinienne et a réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien frère et a clairement exprimé la ferme condamnation tunisienne des attaques brutales dont est victime le peuple palestinien, faisant des milliers de victimes et ce en violation flagrante des toutes les conventions internationales et le droit international humanitaire, pointant du doigt le silence et l'incapacité des différentes parties et organisations internationales à y faire face. Dans ce contexte, le ministre a exhorté l'Organisation internationale de la Francophonie à jouer un rôle plus actif et à user de son poids diplomatique pour mettre fin à ces agressions en cours, conformément aux principes fondateurs de cette organisation, qui a fait des valeurs d'attachement à la paix, la défense des droits de l'homme et la diffusion de la tolérance, de la solidarité et de la coexistence des constantes fondamentales et la boussole de son action.

Le ministre a appelé toutes les parties internationales à agir de toute urgence en vue d'un cessez-le-feu, à ouvrir les couloirs à l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza et à oeuvrer immédiatement pour permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits légitimes, dont le plus important est leur droit de vivre dignement sur leur terre.

Dans son discours le ministre a souligné qu'il ne peut clore ses propos » sans évoquer la grave crise qui sévit à Gaza. Face à une situation des plus catastrophiques tant sur le plan humain qu'humanitaire et aux frappes dont les civils innocents continuent d'en être les premières victimes et ce en rupture totale avec la légalité internationale, les fondamentaux humains et tous les épisodes passés, la francophonie ne pourrait et ne saurait rester inaudible au nom des valeurs humanistes qu'elle incarne. Il s'agit de l'attachement à la paix, aux droits de l'homme, à la tolérance et la solidarité qui font la Francophonie ».

Il a ajouté qu'il est plus qu'urgent, aujourd'hui, « d'agir pour la paix et de mettre fin à ce drame humain en instaurant une trêve humanitaire immédiate et urgente et en permettant l'ouverture de couloirs d'aide pour sauver des vies humaines et oeuvrer immédiatement pour que les palestiniens aient la possibilité de restaurer leur droit légitime de récupérer la Palestine. »

Le discours du ministre a été applaudi par un nombre important de participants, notamment en ce qui concerne sa position de principe et ferme de la Tunisie envers la juste cause palestinienne.

Il est à noter que M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu, le 26 octobre 2023, un entretien téléphonique avec Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, au sujet des bombardements de Gaza et la nécessité d'y mettre fin sans délai.

Nabil Ammar, en sa qualité de Président de la Conférence Ministérielle de la Francophonie, a souligné que l'O.I.F, dont la Tunisie est un pays fondateur, ne peut, conformément aux valeurs fondamentales de la Francophonie, rester silencieuse face à une telle situation catastrophique.

Les deux Responsables ont convenu lors de cet entretien de la nécessité d'agir pour la mise en oeuvre effective des valeurs communes du respect de la vie humaine et du vivre ensemble, telles que préconisées par l'O.I.F. et devant prévaloir partout dans le monde.

Des ateliers et des huis clos

Cette première journée de travail prévoit des ateliers et des huis clos des ministres et chefs de délégations de pays membres. La deuxième journée de cette conférence sera dédiée à l'établissement de la feuille de route pour les quatre prochaines années de l'OIF.

La conférence a été précédée vendredi par les travaux de la 124è session du Conseil permanent de la francophonie « CPF », qui ont été présidés par Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

La CMF, qui se réunit une fois par an, fait partie des trois instances consacrées par la charte de la Francophonie avec le sommet de la Francophonie et le Conseil permanent de la Francophonie.

Elle a pour rôle de débattre de sujets spécifiques, à l'instar de la participation des États francophones aux opérations de maintien de la paix, de la promotion de la diversité culturelle et linguistique. La 43-ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie s'est tenue le 18 novembre 2022 à Djerba en Tunisie.