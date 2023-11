Afrique: Ange Stéphanie Djakpa - 'Xavi Hernandez est mon modèle'

interview

Ange Stéphanie Djakpa est le métronome du jeu de l'Athlético d'Abidjan. À quelques jours de l'entrée des championne de Côte d'Ivoire en Ligue des Champions féminine de la CAF, la milieu de terrain se livre au jeu de la petite interview avec Cafonline.

Quel a été le premier maillot de football qu'on vous a offert ?

C'était celui du Real Madrid. Ma mère l'avait achetée par hasard et depuis je suis avec un oeil aiguisé les prestations des Merengues qui sont mon club de coeur.

Est-ce que tu avais une idole plus jeune ?

Xavi Hernandez ! Cela peut vous paraître paradoxal car je supporte le Real Madrid. J'aimais son intelligence de jeu et sa manière de jouer.

Qui est l'adversaire qui t'a posé le plus de problèmes ?

Dans notre championnat, nos rencontres avec la Juventus de Yopougon et l'Inter d'Abidjan offrent toujours des duels de haut prestiges. L'adversaire la plus coriace que j'ai eue à affronter est Aby Ba de l'Inter d'Abidjan. Elle est physiquement impressionnante et vu que je ne suis pas très grande (rires), ce qui rend son marquage difficile. Je dois être plus agressive et trouver des astuces pour la contrer.

Quel est le geste que vous aimez réaliser sur le terrain ?J'aime bien les passes en profondeur et les contrôles orientés.

Lorsque vous allumez la TV pour regarder un match, à quoi faites-vous le plus attention ?

Je me focalise plus sur la prestation de ceux qui jouent à mon poste : les milieux de terrain. J'analyse tout : leurs appels, leurs passes, comment ils ressortent le ballon, comment ils proposent des solutions quand le jeu devient compliqué et comment ils décantent les situations.

Je regarde tout cela car un milieu de terrain est celui qui apporte du souffle au jeu. Il voit ce que les autres ne voient pas. Quand c'est difficile, on s'appuie sur le milieu de terrain.

Avez-vous un modèle dans le football ?Je vous ai déjà parlé de Xavi. Pour moi, le joueur suprême est un mix de Modric, Iniesta et de Xavi. Ces milieux de référence. Humblement, j'essaie de me rapprocher de leur jeu en reproduisant leur jeu mais à ma sauce.

Si le 19 novembre au stade Korhogo, vous remportez la Ligue des Champions féminine de la CAF. Qui vas-tu appeler en premier ?

Je vais partager ma joie avec ma famille en particulier mon père. Ce n'est pas qu'il était sceptique au début de ma carrière mais il avait émis certaines réserves. Je devais avoir de bonnes notes pour pouvoir jouer au football et lui montrer que j'ai réussi à remporter la plus prestigieuse des compétitions interclubs, sera la plus grande des victoires pour moi.