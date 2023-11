Afrique: 2023 CAFWCL - AMPEM Darkoa Vs AS FAR

Les FAR Rabat et Ampem Darkoa se rencontreront pour la première fois à la CAFWCL.

Bien qu'il s'agit de la première rencontre entre les FAR de Rabat et Ampem Darkoa, c'est néanmoins la deuxième confrontation entre les Marocains et leurs adversaires ghanéens. Lors de leur première participation à la phase finale en 2021, les FAR Rabat ont affronté les Ghanéennes de Hasaacas Ladies dans le dernier carré. Elles ont perdu le match 2-1.

Les clubs ghanéens ont affronté deux fois des membres de l'UNAF lors de la phase finale : les Hasaacas Ladies, en plus de leur victoire sur l'AS FAR en demi-finale en 2021, ont également fait match nul 2-2 contre l'équipe égyptienne et les hôtes de Wadi Degla lors de leur dernier match de groupe en 2021.

Pour l'AS FAR, il s'agit de leur cinquième rencontre contre des équipes de la zone WAFU en 2021 et 2022. Elles ont battu les équipes nigérianes de Rivers Angels et Bayelsa Queens en phase de groupes et en demi-finale. Alors qu'en 2021, elles ont perdu contre les Ghanéennes de Hasaacas et ont battu l'équipe libérienne Determine Girls en phase de groupes.

L'AS FAR a remporté ses deux précédents matchs de la phase de groupes contre les nations de l'UFOA lors du tournoi en 2021. Elle a débuté par une victoire 3-0 sur les Nigérianes de Rivers Angles et les Libériennes de Determine Girls 2-0.

AS FAR a gardé ses cages inviolées à deux reprises lors de ses deux matchs de phase de groupes en phase finale contre des équipes de la zone UFOA. Dans l'ensemble, elles ont gardé leurs cages inviolées trois fois contre des équipes de la zone UFOA, n'ayant concédé que deux buts lors de leur défaite en demi-finale contre Hasaacas Ladies en 2021.

%

Participant à son 11e match en phase finale, Ampem Darkoa deviendra la 10e équipe différente qu'AS FAR affrontera, la seule équipe qu'ils ont rencontrée plus d'une fois est Mamelodi Sundowns Ladies qu'ils ont rencontré en phase de groupes en 2021 et en finale en 2022.

Ampem Darkoa (GHA)

Originaire de Techiman, dans la région de Bono Est au Ghana.

Vainqueurs de l'élite ghanéenne 2022-23.

Ampem Darkoa a remporté la zone nord de la Premier League féminine du Ghana, avec un point d'avance sur Dreamz Ladies. Elles ont ensuite battu les Hasaacas Ladies, championnes de la zone Sud, en finale des play-offs aux tirs au but.

Il a passé les qualifications de la zone B de la WAFU, en battant l'équipe nigériane Delta Queen F.C. en finale.

Le club ghanéen a remporté les deux derniers titres de la Premier League ghanéenne, battant Hasaacas Ladies en finale des play-offs.

C'est la deuxième équipe ghanéenne à participer à la phase finale, leurs rivales Hasaacas Ladies ont été finalistes de la compétition inaugurale en 2021.

Cette équipe a battu l'équipe togolaise de l'Académie des Amis du Monde 4-2 et l'Athletico FC d'Abidjan 3-1 en phase de groupes et Sam Nelly du Bénin 4-1 dans le dernier carré. Elles ont battu ensuite le Delta Queens FC du Nigeria 1-0 en finale.

Mary Amponsah a été la meilleure buteuse des éliminatoires avec 8 des 12 buts de son équipe lors des éliminatoires, dont deux triplés consécutifs en phase de groupes. Elle a également été la meilleure joueuse de la saison de la Premier League ghanéenne en 2022-23, marquant 16 buts en championnat la saison dernière.

Leurs récentes performances impressionnantes ont valu à la capitaine Mavis Owusu un transfert en Super League saoudienne avec Al Hilal.

Il s'agira de la deuxième représentante du Ghana à la phase finale avec ses rivales Hasaacas Ladies qui ont terminé deuxièmes en 2021.

L'ancienne représentante du Ghana à la phase finale, les Hasaacas Ladies en 2021, a terminé sa campagne de phase de groupes invaincue, elle a remporté ses deux premiers matchs 3-0 et 3-1 contre Malabo Kings et l'AS Mande avant de faire match nul avec les hôtes Wadi Degla lors de leur dernier match de groupe.

AS Far Rabat

L'AS FAR a remporté la Ligue des champions féminine de la CAF 2022 en battant les championnes en titre, les Mamelodi Sundowns Ladies, 4-0 en finale.

L'AS FAR, avec Mamelodi Sundowns, Ladies est l'une des deux équipes à avoir atteint les trois finales de la Ligue des champions féminine de la CAF

L'AS FAR a disputé tous les matchs lors de ses apparitions en 2021, elle a terminé troisième et en 2022, elle a remporté le graal suprême.

L'AS FAR a toujours commencé le tournoi par une victoire en 2021, 3-0 sur les Nigérians de Rivers Angels et en 2022, elles ont battu les Simba Queens de Tanzanie 1-0.

L'AS FAR est actuellement sur une série de six victoires consécutives en phase finale, à commencer par une victoire 3-1 sur les Malabo Kings lors du barrage pour la troisième place en 2021. Elles ont remporté leurs cinq matchs en 2022 en route vers le titre.

Aucune équipe n'a remporté autant de matchs d'affilée dans le jeu ouvert que l'AS FAR a fait.

Les Marocaines ont remporté 7 matchs en match ouvert dans le tournoi, le plus grand nombre avec Mamelodi Sundowns.

Le bilan de l'AS FAR en phase de groupes lors de la phase finale est de 6 victoires, 4 nuls, 1 défaite.

L'AS FAR a remporté son premier match en 2021 contre les Rivers Angels et a fait match nul, son troisième contre les Mamelodi Sundowns Ladies 0-0. Entre-temps, elles ont perdu contre les Kényans de Vihiga Queens, et en 2022, elles ont battu Simba SC, Green Buffaloes et Determine Girls.

La seule défaite de l'AS FAR en phase de groupes a été une défaite 2-0 contre Vihiga Queens du Kenya lors de leur deuxième match de groupe en 2021.

La plus grande victoire de l'AS FAR en phase de groupes du tournoi est survenue lors de son match d'ouverture en 2021 contre les Rivers Angels, un triomphe 3-0. Leur plus grande victoire au classement général a été une victoire 4-0 sur Mamelodi Sundowns lors de la finale de 2022.

Ibtissam Jraïdi a été la meilleure buteuse de l'AS FAR lors de la phase finale 2022, elle a marqué un total de six buts, dépassant le total de 5 buts d'Evelyn Badu lors de la phase finale 2021 pour établir un nouveau record du tournoi pour le plus grand nombre de buts en une seule phase finale. Jraïdi a également inscrit un triplé en finale face à Sundowns.

Fatima Tagnaout est entrée dans l'histoire lors de la phase finale 2022 en devenant la première joueuse à marquer dans deux finales différentes pour l'AS FAR lorsqu'elle a inscrit un doublé lors de leur deuxième match de groupe contre Green Buffaloes. Les deux buts venant du point de penalty, elle a également marqué un but lors de l'édition 2021.

Les joueuses suivantes : Shine Agbomadzi, Douha Ahmamou, Siham Boukhami, Ghizlane Chhiri, Fatima Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Ibtissam Jraïdi, Aziza Rabbah et Fatima Tagnaout ont disputé les cinq matchs de l'AS FAR en route vers le titre de championnes en 2022.

Quatre joueuses présentées ont commencé et terminé les cinq matchs de l'AS FAR lors de la phase finale 2022, il s'agit de Fatima Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Aziza Rabbah et Fatima Tagnaout.

L'AS FAR compte 14 joueuses dans son effectif actuel qui ont terminé troisièmes de l'édition 2021, il s'agit de Najat Badri, Siham Boukhami, Ghizlane Chebbak, Ghizlane Chhiri, Fatima Zahra Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Aziza Rabbah, Sanaâ Mssoudy, Fatima Zahra Tagnaout, Hanane Aït El Haj, Sofia Bouftini, Douha Ahmamou, Zineb Redouani et Nouhaila Benzina.

Quatorze membres de l'équipe actuelle de l'AS FAR ont été vainqueurs en 2022 : Shine Agbomadzi, Douha Ahmamou, Siham Boukhami, Ghizlane Chhiri, Fatima Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Aziza Rabbah, Fatima Tagnaout, Najat Badri, Nouhaila Benzina, Zineb Redouani , Ikram Benjaddi, Ghizlane Chebbak, Sanaâ Mssoudy.

Parmi les membres actuels de l'équipe de l'AS FAR, Douha Ahmamou, Siham Boukhami, Ghizlane Chhiri, Fatima Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Aziza Rabbah, Fatima Tagnaout, Najat Badri, Nouhaila Benzina, Zineb Redouani , Ghizlane Chebbak et Sanaâ Mssoudy ont fait partie de leur équipe lors des deux finales.

Chebbak, qui a joué en 2021, n'a pas joué en 2022 car elle était blessée, mais faisait partie de l'équipe, tout comme Mssoudy, qui a disputé les cinq matchs en 2021 et marqué trois buts pour l'AS FAR, n'a pas joué en 2022 mais était membre de l'équipe.

Sofia Boutini, qui ne faisait pas partie de l'équipe de l'AS FAR lors de la dernière phase finale en 2022, revient pour sa deuxième finale après avoir disputé quatre matchs lors de leur parcours vers la troisième place en 2021. De même, Hanane Ait El Haj est de retour après avoir manqué la dernière édition, elle n'a disputé aucun match en 2021.

Les joueuses suivantes : Ghizlane Chiri, Fatima Dahmos, Khadija Er-Rmichi, Fatima Tagnout et Aziza Rabbah ont participé aux dix matchs de l'AS FAR en phase finale.