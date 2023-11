Afrique: Ligue des champions féminine de la CAF 2023 Huracanes Vs AS Mandé

Premier duel entre Maliennes et Equato-guinéennes !

Il s'agira de la première rencontre entre Huracanes et l'AS Mandé. Cependant, il s'agira du deuxième affrontement de l'AS Mandé contre une équipe de Guinée équatoriale. Lors de sa première apparition en phase finale, cette Association sportive du Mali a affronté Malabo Kings lors de sa dernière phase de groupes.

Lors de leur dernier match de groupe contre leurs rivaux des Huracanes, les Malabo Kings, ils se sont quittés sur un match nul 1-1. Alors que Mandé a pris l'avantage dès la deuxième minute par l'intermédiaire de Bassira Touré, Malabo Kings a égalisé à la 80e minute par l'intermédiaire de Muriel Mendoua.

Dans les matchs entre les représentants de l'UFOA et les représentants de l'UNIFAC, les équipes d'Afrique de l'Ouest et du Centre lors des finales. Les équipes de l'UFOA sont invaincues lors de ces matchs (2 victoires, 1 nul).

Lors des précédents affrontements entre équipes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ils se sont croisés trois fois au total, deux fois en 2021 avec une défaite des Malabo Kings contre les Hasaacas Ladies et un match nul contre l'AS Mande. Alors qu'en 2022, le TP Mazembe de la RD Congo s'est incliné 2-0 face à l'équipe nigériane de Bayelsa Queens.

Huracannes:

Championnes de la Primera Division féminine équato-guinéenne la saison dernière.

Elles ont mis fin à la domination des Malabo Kings sur leur championnat national la saison dernière en remportant leur premier titre de première division.

Vainqueurs des éliminatoires de l'UNIFAC 2023.

Huracanes a battu le TP Mazembe de la RD Congo 3-2 et l'AS Epah-Ngamba du Congo 5-1 pour se qualifier pour la CML de la CAF pour la première fois.

Deuxième représentant de la Guinée équatoriale à la phase finale, les Malabo Kings ont été les premiers du tournoi inaugural en 2021 lorsqu'ils ont atteint les demi-finales en terminant quatrièmes.

Elena Obono a été leur meilleure buteuse lors des éliminatoires, notamment en inscrivant un triplé lors d'une victoire 5-1 sur l'AS Epah-Ngamba du Congo.

Seule autre équipe de Guinée équatoriale à avoir participé à la phase finale, les Malabo Kings ont atteint les demi-finales en 2021, ils ont perdu leur premier match contre les Ghanéens Hasaacas Ladies 3-1. Ils ont rebondi pour remporter leur deuxième match 3-0 contre les Égyptiens de Wadi Degla et ont fait match nul 1-1 lors de leur dernier match de groupe contre l'AS Mandé.

En demi-finale, un match nul 0-0 contre Mamelodi Sundowns les a vus perdre aux tirs au but, elles ont également perdu le match pour la troisième place contre l'AS FAR.

Ce match est le troisième entre une équipe de Guinée équatoriale et une équipe d'Afrique de l'Ouest, Malabo Kings a affronté Hasaacas Ladies et l'AS Mandé a remporté un match et fait match nul.

L'actuelle membre de l'équipe Huracanes, Nuria Baita Masa, a joué pour les Malabo Kings lors de la finale inaugurale en 2021, disputant un total de cinq matchs et titularisée trois fois. Elle a réussi à jouer un total de 270 minutes.

Masa est apparue pour les Malabo Kings lors de leur match nul 1-1 en phase de groupes contre l'AS Mandé en 2021, elle est apparue en tant que remplaçante à la 47e minute. Elle a cadré deux tirs et s'est créé deux occasions dans le match.

AS Mandé

Vainqueur des qualifications de la zone A de l'UFOA

L'AS Mandé a battu les filles du Libéria, puis a fait match nul avec les Mogbwemo Queens de Sierra Leone et l'AS Dakar du Sénégal en phase de groupes. Elles ont terminé en tête du groupe pour atteindre leur deuxième finale.

Elles ont fait partie de la première Ligue des champions féminine de la CAF en 2021 et chercheront à aller au-delà des phases de groupes cette fois-ci.

Elles ont été tirées au sort dans le groupe A en 2021 avec les Hasaacas Ladies du Ghana, les Malabo Kings de Guinée équatoriale et les hôtes Wadi Degla d'Égypte en phase de groupes.

Awa Traoré a marqué son premier but en phase finale lors de son match d'ouverture en 2021 contre les Pyramides d'Égypte.

Surnommés les Mandekas.

L'AS Mandé disputera sa deuxième phase finale, après une élimination en phase de groupes en 2021.

L'AS Mandé deviendra la quatrième équipe, avec Mamelodi Sundowns Ladies, AS FAR et Wadi Degla, à participer à plus d'une édition de la Ligue des champions féminine. Sundowns et AS FAR participeront à leur troisième finale, tandis que Wadi Degla en disputera deux.

L'AS Mandé a été la seule équipe à ne pas gagner un match lors de la phase finale 2021, elle a commencé par une défaite 3-1 contre les hôtes Wadi Degla d'Égypte, puis elle a subi une lourde défaite 3-0 contre les Hasacaas Ladies du Ghana avant de faire match nul 1-1 contre Malabo Kings.

L'AS Mandé n'a pas encore gardé sa cage inviolée en phase finale.

L'AS Mandé n'a mené qu'une seule fois en trois matchs en phase finale, lors de son match nul 1-1 contre Malabo Kings lors de son dernier match de groupe en 2021.

Elles ont 8 joueuses dans leur équipe actuelle qui ont participé à leur première finale en 2021. Il s'agit de Sadio Sow, Oumou Coulibaly, Fatomata Diarra, Aissata Keita, Oumou Traoré, Rokia Coulibaly, Korotoumou Kéita et Salimata Konte.

Lors du tournoi 2021, les joueuses actuelles de l'équipe que sont Oumou Coulibaly, Fatomata Diarra et Oumou Traoré ont débuté et terminé les trois matchs de l'AS Mandé en phase finale.

Lors de la phase finale 2021, les deux buts de l'AS Mandé ont été marqués par Bassira Touré et Awa Touré, qui ne font pas partie de l'équipe actuelle.

Huracanes deviendra la quatrième équipe que l'AS Mande affrontera en phase finale après les précédentes rencontres contre Wadi Degla, Hasaacas Ladies et Malabo Kings.